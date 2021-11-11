У "Дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID. У додатку користувачам відображаються два документи - внутрішній і міжнародний.
Дивися повний текст У \"Дія\" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID-19.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:37
У "Дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID-19
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У \"Дія\" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID-19.
Додано: Пон 15 лис, 2021 11:37
"При этом документ можно будет получать не чаще, чем два раза в год."
Болеть чаще двух раз в год тоже запрещено? А вирус про это известили?
Додано: Пон 15 лис, 2021 12:10
Тут в соседней теме "антиваксы" про "непробиваемый природный иммунитет" заявляют: заразиться второй раз у них -- нечто из ряда лям баксов в лотеррею выиграть. А третий -- тоже самое, но два раза
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