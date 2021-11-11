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У "Дія" з'явився сертифікат для
тих, хто перехворів COVID-19

У "Дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID-19
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:37

У "Дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID-19

Пропонуємо до обговорення:
У "Дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID. У додатку користувачам відображаються два документи - внутрішній і міжнародний.

Дивися повний текст У \"Дія\" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:37

"При этом документ можно будет получать не чаще, чем два раза в год."
Болеть чаще двух раз в год тоже запрещено? А вирус про это известили?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:10

  moveton написав:"При этом документ можно будет получать не чаще, чем два раза в год."
Болеть чаще двух раз в год тоже запрещено? А вирус про это известили?

Тут в соседней теме "антиваксы" про "непробиваемый природный иммунитет" заявляют: заразиться второй раз у них -- нечто из ряда лям баксов в лотеррею выиграть. А третий -- тоже самое, но два раза :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:06

Не багато користі ці сертифікати дадуть. Цей вірус як грип, швидко мутує і з кожним сезоном потрібна нова вакцина і ліки. Людство з часом виробить проти нього імунітет, як виробило проти "іспанки" і тепер це звичайний грип.
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:22

Re: У "Дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVI

Mirax написав:Не багато користі ці сертифікати дадуть. Цей вірус як грип, швидко мутує і з кожним сезоном потрібна нова вакцина і ліки. Людство з часом виробить проти нього імунітет, як виробило проти "іспанки" і тепер це звичайний грип.

Після смертоносної другої хвилі, наприкінці 1918 року, кількість нових випадків різко зменшилась - майже до нуля після піку другої хвилі[52]. У Філадельфії, наприклад, 4997 осіб померло за тиждень (з 9 по 16 жовтня), але станом на 11 листопада грип майже зник з міста. Одним з пояснень швидкого зниження смертності від захворювання є те, що лікарі стали ефективніше попереджувати та лікувати пневмонію, яка розвивалася після того, як потерпілі заражались вірусом. Однак у своїй книзі 2004 року «Великий грип»[en] Джон Баррі[en] заявив, що дослідники не знайшли жодних доказів на підтвердження цієї думки[10].
Згідно з іншою теорією, вірус 1918 року дуже швидко мутував до менш летального штаму. З вірусами грипу це часто трапляється: вони мають тенденцію з часом ставати менш летальними, оскільки носії небезпечніших штамів зазвичай вмирають і не передають їх далі[10].

Щодо імунітету проти іспанки доказів немає, та йвін в будь якому разі тимчасовий. Якби раптом він повернувся, ковід би показався дрібницею
Faceless
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