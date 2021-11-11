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У кого Україна купує
електроенергію та кому продає:...

У кого Україна купує електроенергію та кому продає:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:03

У кого Україна купує електроенергію та кому продає:...

Пропонуємо до обговорення:
За 2021 рік Україна імпортувала до 1 мільярда кіловат на годину, експортувала – до 3,03 мільярда.

Дивися повний текст У кого Україна купує електроенергію та кому продає: перелік країн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:04

А теперь вопрос - откуда будет брать энергию Украина если она отключится от энергосистемы РБ-РФ и подключится к энергосистеме ЕС? Ведь ближайшие соседи сами покупают электричество у нас. А т.к. а нас "Хотя в Украине есть сезонность. То есть летом и весной – профицит, а зимой – дефицит электроэнергии." то покупать нам зимой придется, только вопрос - где и по чем?
RomanTik
 
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