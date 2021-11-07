Аналітики порталу Dou.ua проаналізували, хто з ІТ-спеціалістів отримує найбільші зарплати.
Дивися повний текст Хто з ІТ-спеціалістів отримує найбільші зарплати, та як досягти високих результатів - дослідження.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 15:06
Хто з ІТ-спеціалістів отримує найбільші зарплати, та як...
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Дивися повний текст Хто з ІТ-спеціалістів отримує найбільші зарплати, та як досягти високих результатів - дослідження.
Додано: Пон 15 лис, 2021 15:31
Порадовал Шаг 2. "Получите ученую степень. Тем, у кого есть ученая степень, несколько чаще предлагают высокую зарплату. 15% тех, кто имеет степень кандидата или доктора наук, получают более $5000"
Среди тех, кто получает >5000, большинство ест хамон. То есть, чтобы получать больше, ешьте хамон
Додано: Пон 15 лис, 2021 15:59
такие же мысли были, когда читал этот пункт)) тем более что знаю систему образования изнутри.
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