Національний банк на міжбанківському ринку 8–12 листопада 2021 року викупив рекордний в цьому році обсяг валюти – $858,3 млн.
Дивися повний текст Нацбанк викупив рекордний тижневий обсяг валюти.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 15:22
Нацбанк викупив рекордний тижневий обсяг валюти
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Дивися повний текст Нацбанк викупив рекордний тижневий обсяг валюти.
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:37
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