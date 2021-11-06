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Нові платіжки за газ: чи
потрібно міняти лічильники та...

Нові платіжки за газ: чи потрібно міняти лічильники та...
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:47

Нові платіжки за газ: чи потрібно міняти лічильники та...

Пропонуємо до обговорення:
В платіжках за газ кубометри використаного газу замінять енергетичними одиницями — кіловат-годинами.

Дивися повний текст Нові платіжки за газ: чи потрібно міняти лічильники та як подавати показники.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:47

В стране,где полностью отсутствует доверие ко всем органам власти,расчёт производимый по "назначаемому" показателю качества газа-это как минимум циничное шарлатанство.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:58

А как же коэффициентіыза сжатие/расширение, их же никто не отменил в реальности, только на бумаге. Теперь вообще можно мутить свободно, никто все равно не разберется в расчетах.
o_talavas
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:03

sena_2008atp
100%.
Маме пришла платежка за газ, где к стандартному платежу по счетчику 50-55 грн., добавлено 120 грн. Написано в квитанции - Пересчет.
Звоню в единый центр, спрашиваю, что за пересчет, мама платит по счетчику, цена на газ - тариф годовой, ответ - а я откуда знаю, это программа считает :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Дима Алматов
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:23

По безучету 10 кубов - 79 грн. Из приведенного примера 10 м3 - 90,4 грн. Маловато как-то. Будут наверстывать!
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:46

Re: Нові платіжки за газ: чи потрібно міняти лічильники та..

Щоб порахувати вартість кіловат-годин, необхідно застосувати формулу: ціна газу (7,99 гривень за кубометр) плюс тариф на розподіл (середній по країні 1,1 гривень за кубометр) і все це розділити на коефіцієнт теплоти згоряння — тобто 10,77. У цьому прикладі ми отримали 0,84 гривні за кіловат-годину з транспортуванням


Цікаве число...
Таке враження ніби підганяли результат якраз до нічного тарифу електрики. :)

Насправді ж 10.77 кВт*годин/м³ можна отримати лише посмертно -- зашпаклювавши перед тим всі витяжки та інші можливості відводу продуктів згорання (з чадним газом включно) на кухні.
Так собі ідея... :)

А котел видасть добре якщо 9 кВт*годин/м³.
Та й транспортування таке дешеве лише у Києві.
А "пересічними" в областях -- 2₴/м³.

Отже 10₴ / 9 = 1.11 ₴/кВт*годин.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:52

Наперсточники.
yvlad
 
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