В платіжках за газ кубометри використаного газу замінять енергетичними одиницями — кіловат-годинами.
Дивися повний текст Нові платіжки за газ: чи потрібно міняти лічильники та як подавати показники.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 09:47
Нові платіжки за газ: чи потрібно міняти лічильники та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові платіжки за газ: чи потрібно міняти лічильники та як подавати показники.
Додано: Вів 16 лис, 2021 09:47
В стране,где полностью отсутствует доверие ко всем органам власти,расчёт производимый по "назначаемому" показателю качества газа-это как минимум циничное шарлатанство.
Додано: Вів 16 лис, 2021 09:58
А как же коэффициентіыза сжатие/расширение, их же никто не отменил в реальности, только на бумаге. Теперь вообще можно мутить свободно, никто все равно не разберется в расчетах.
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:03
sena_2008atp
100%.
Маме пришла платежка за газ, где к стандартному платежу по счетчику 50-55 грн., добавлено 120 грн. Написано в квитанции - Пересчет.
Звоню в единый центр, спрашиваю, что за пересчет, мама платит по счетчику, цена на газ - тариф годовой, ответ - а я откуда знаю, это программа считает
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:23
По безучету 10 кубов - 79 грн. Из приведенного примера 10 м3 - 90,4 грн. Маловато как-то. Будут наверстывать!
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:46
Re: Нові платіжки за газ: чи потрібно міняти лічильники та..
Цікаве число...
Таке враження ніби підганяли результат якраз до нічного тарифу електрики.
Насправді ж 10.77 кВт*годин/м³ можна отримати лише посмертно -- зашпаклювавши перед тим всі витяжки та інші можливості відводу продуктів згорання (з чадним газом включно) на кухні.
Так собі ідея...
А котел видасть добре якщо 9 кВт*годин/м³.
Та й транспортування таке дешеве лише у Києві.
А "пересічними" в областях -- 2₴/м³.
Отже 10₴ / 9 = 1.11 ₴/кВт*годин.
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