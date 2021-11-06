|
|
Нові платіжки за газ: чи потрібно міняти лічильники та...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:08
Забыли указать содержание кислорода в воздухе и атмосферное давление. Тоже влияет на закипаемость чайников.
Дурость.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3865
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 750 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор