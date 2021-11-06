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Нові платіжки за газ: чи
потрібно міняти лічильники та...

Нові платіжки за газ: чи потрібно міняти лічильники та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:08

Забыли указать содержание кислорода в воздухе и атмосферное давление. Тоже влияет на закипаемость чайников.
Дурость.
p_a_l
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