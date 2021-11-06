Нові платіжки за газ: чи потрібно міняти лічильники та...

Забыли указать содержание кислорода в воздухе и атмосферное давление. Тоже влияет на закипаемость чайников.
Дурость.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:08
Забыли указать содержание кислорода в воздухе и атмосферное давление. Тоже влияет на закипаемость чайников.
Дурость.
Додано: Вів 16 лис, 2021 20:30
Додано: Вів 16 лис, 2021 21:16
Горе от ума. Что будет с паровым отоплением? Газ закупается в каких единицах? Почему его надо пересчитывать в киловатт если он закупается в кубометрах? Схема купить в м3 а продать в квт не прозрачна и коррупционна.
Додано: Сер 17 лис, 2021 09:04
Газ рахується в кубах по лічильнику, але потім куби перераховуються в залежності від тиску, температури, густини і компонетного складу газу.
В майбутньому планується ще число Воббе підключити
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