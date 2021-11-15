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В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лис, 2021 17:40
Антиваксів не загітує, раз вони самі плотять за фальшсерти... Їх би платна вакцинація загітувала
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chipmunk
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