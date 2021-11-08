За 10 місяців 2021 року здійснено видатків на боротьбу з COVID-19 у розмірі понад 31 млрд гривень.
Дивися повний текст У Мінфіні відзвітували, скільки грошей вже витрачено на боротьбу з COVID-19.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 12:24
У Мінфіні відзвітували, скільки грошей вже витрачено на...
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Дивися повний текст У Мінфіні відзвітували, скільки грошей вже витрачено на боротьбу з COVID-19.
Додано: Вів 16 лис, 2021 12:31
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