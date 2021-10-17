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Кошти від продажу «зелених» облігацій срямують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:57
Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Гарантований покупець" спрямує отримані від продажу "зелених" облігацій кошти на виплати виробникам електроенергії з відновлюваних джерел.
Дивися повний текст Кошти від продажу «зелених» облігацій срямують виробникам ВДЕ — Гарантований покупець
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Додано: Вів 16 лис, 2021 13:57
Направят?
Всем?
А за что сместили с должности предыдущего директора ГАРПОКА?
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straponesa
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Пон 18 жов, 2021 07:52
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