Youtube канал - Finance.ua

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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 15:38



Ринок нерухомості України у 2026 році переживає період, який експерти називають «крахом ілюзій». Покупець більше не живе емоціями чи глянцевими картинками фасадів — тепер усім керує жорстка логіка, прорахунок ризиків та безпекові виклики. Чому звичний економ-клас перетворився на «дискомфорт-клас», а інвестори готові переплачувати тисячі доларів за автономність? У цьому відео власник та СЕО архітектурної компанії Archimatika Дмитро Васильєв та засновник Inzhur REIT Андрій Журжій без прикрас розбирають нові правила гри в українському девелопменті, оцінюють ліквідність житла на роки вперед та аналізують найпривабливіші регіони для вкладення капіталу.

Таймкоди
00:00 — Логіка сучасного покупця нерухомості та зміна пріоритетів
00:08 — Готовність інвесторів переплачувати за безпеку й енергонезалежність
00:16 — Вища ліга девелопменту як дизайн суспільних відносин
00:28 — Найбільш привабливі об'єкти для капіталовкладень на ринку
05:40 — Критерії вибору забудовника та аналіз ризиків
11:15 — Інфраструктура житлових комплексів та додаткові сервіси
16:50 — Вплив військових викликів на сучасне будівництво
22:10 — Заміська нерухомість: котеджні містечка та їх переваги
27:35 — Порівняння первинного та вторинного ринків житла
33:40 — Трансформація ринку нерухомості під потреби клієнтів.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 19:31



Долар та євро знову дорожчають, змушуючи українців нервово перевіряти табло обмінників. Чи варто зараз терміново скуповувати іноземну валюту, чи, навпаки, ринок незабаром заспокоїться? Які фактори — від сезонних овочів до війни на Близькому Сході та відключень світла — керуватимуть нашими гаманцями цього тижня? У цьому випуску ділимося детальним валютним прогнозом від банкіра Глобус Банку Тараса Лєсового та аналізуємо свіжі світові тренди від Reuters.

Таймкоди
00:00 — Тенденції валютного ринку та курс долара й євро
01:12 — Попит на валюту та обсяги касових операцій
01:50 — Прогноз курсових коливань на початку червня
03:15 — Очікувані цінові коридори для готівкового долара
05:03 — Різниця курсів купівлі та продажу в обмінниках
05:31 — Загальний фінансовий прогноз для населення.

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Ірина_
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З нами з: 14.09.13
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 14:37


Епоха, коли для торгівлі монетами, акціями Apple та золотом потрібні були чотири різні додатки та повільні банківські перекази, офіційно добігає кінця. Чому межа між традиційними фінансами та новими валютами стрімко зникає? Як штучний інтелект та продукти на кшталт Prime IPO змінюють правила гри для роздрібних інвесторів? Сьогодні у нас в гостях директор з маркетингу криптобіржі Bitget — Ігнасіо Агірре Франко. Ми відверто поговорили про філософію універсальної платформи, запуск секції Trade 5 на базі відомого терміналу MetaTrader 5 та про те, чому загальний обсяг торгів традиційними активами за USDT вже перевалив за 10 мільярдів доларів.

Таймкоди
00:00 — Трансформація криптобірж та торгівля традиційними активами.
00:41 — Чому межа між криптою та традиційними фінансами зникає
05:10 — Інтеграція акцій, золота та ETF в один торговий акаунт
11:15 — Навіщо сучасним криптотрейдерам потрібні захисні активи
16:50 — Як штучний інтелект змінює аналіз ринку й трейдинг
22:10 — Психологія поведінки інвесторів під час ринкових коливань
27:35 — Аналіз та копіювання угод успішних гравців
32:15 — Ризики та переваги використання штучного інтелекту в торгівлі

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Ірина_
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Повідомлень: 5664
З нами з: 14.09.13
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Подякували: 2119 раз.
 
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  #<1 ... 52535455
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