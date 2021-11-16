До накопичення пенсій планують залучати людину, щоб вона безпосередньо платила зі своєї зарплати.
Дивися повний текст Накопичувальна пенсія: скільки доведеться відраховувати із зарплати.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:03
Накопичувальна пенсія: скільки доведеться відраховувати...
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Дивися повний текст Накопичувальна пенсія: скільки доведеться відраховувати із зарплати.
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:03
Казалось бы где обман?))
Плати 1,получай 3...
Обман в том что вот эти 3% своруют..
Или реквизируют в интересах государства, пример Чили, Казахстан, рашка.
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:09
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