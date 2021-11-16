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Накопичувальна пенсія: скільки
доведеться відраховувати...

Накопичувальна пенсія: скільки доведеться відраховувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:03

Накопичувальна пенсія: скільки доведеться відраховувати...

Пропонуємо до обговорення:
До накопичення пенсій планують залучати людину, щоб вона безпосередньо платила зі своєї зарплати.

Дивися повний текст Накопичувальна пенсія: скільки доведеться відраховувати із зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:03

Казалось бы где обман?))
Плати 1,получай 3...
Обман в том что вот эти 3% своруют..
Или реквизируют в интересах государства, пример Чили, Казахстан, рашка.
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:09

  straponesa написав:Казалось бы где обман?))
Плати 1,получай 3...
Обман в том что вот эти 3% своруют..
Или реквизируют в интересах государства, пример Чили, Казахстан, рашка.

Вам не треба перейматись! Ви завжди зможете їх покарати! У вас же д..ілдо є?
change_pm
 
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