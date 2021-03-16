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Українцям видаватимуть офіційні
електронні адреси разом...

Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:39

Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект № 3860.

Дивися повний текст Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом з паспортами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:39

Мне вот некоторые отправляют письма и отправляют, а они на электронку и не приходят.
И кому то будет пофиг на это. Незнание законов и тд.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:41

Re: Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом.

Интернет, пк тоже будут автоматически выдавать?
GALeon
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Модератори: Ірина_, Модератор

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