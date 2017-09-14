|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 22 вер, 2025 21:53
flyman написав: Hotab написав:Успіх
А 30 000 щомісяця просто набирають на дрощиків... - бо ж, напевно, просто щомісяця 30 000 звільняється по здоров'ю/по догляду... і чуть-чуть (буквально дві людини) йде щомісяця в сзч.
Хто таке казав і з ким ти сперечаєшся? Сам з собою?
Форумчани - вам телефонували, чи на вулиці підходили, запитували про це?
Дисципліна «соціологія» , де розповідають про способи вивчення настроїв , які методики використовуються, вивчається в процесі отримання вищої освіти. Якої у тебе нема. Як і середньої. Тому ти ставиш нерозумні питання і звісно думаєш, що тобі не відповідають, бо питання «ну таке складне». А не тому, що воно безтолкове
Хотабенки з песикотенками відповідали на запитання складені шаманенками, що "завжди готові"
Мы ещё этим патриотам коленки то попростреливаем
Из дробовика как из оф.Мерфи делали Робокопа на заводах славного города Детройта.
-
Додано: Пон 22 вер, 2025 21:57
ЛАД написав:
Вы тут сами недавно писали, какие у нас высокие зарплаты.
Цены, кстати, тоже быстро растут.
Це так званий інфляційний податок, який нагинає успіхів і йому подібних...
А ціни ростуть бо навіть в Бюджеті 2026 року - 1 220 000 000 000 -виплата військовим... тобто 40% це податки на ці виплати і за ці податки Пенсійний виходить збалансованим ... по грошам...
Але військові випускають продукт ЗАХИСТ від АГРЕСОРА
А тому гроші отримані пенсіонерами на хліб намазати не виходить бо під ці гроші відсутні матеріальний продукт.
Додано: Пон 22 вер, 2025 22:00
Hotab написав: UA написав: Hotab написав:
Мухун Помийникович відповідав «вишкрябай мене з підвалу, якщо зможеш, вичисли мене по айпі».
Хотабе, ти розповідав як проходив психіатра.
А як тобі вдавалося проходити нарколога?
За пляшку?
А що там у тебе викликало найбільші складнощі? Ти 5 хвилин не міг всидіти, поки він заповнював папери, , щоб не дістати з АТБ-ного кулька «ром-колу» пригубити?
Не знаю, коли я регулярно проходив комісії здається в Києві ще АТБ не було.
Додано: Пон 22 вер, 2025 22:06
UA
Не знаю, коли я регулярно проходив комісії здається в Києві ще АТБ не було.
Це ж не принципово що було. Складнощі у нарколога з чим були у тебе? Проблеми завжди запамʼятовуються, я їх у нарколога не памʼятаю. А тебе на чому «рубали»? Руки тряслись? Слюни по підборіддю? Дропінг в штани? Як вирішував? Звично, хабарем?
Додано: Пон 22 вер, 2025 22:07
барабашов написав: UA написав:
Хотабе, ти розповідав як проходив психіатра.
А як тобі вдавалося проходити нарколога?
За пляшку?
Девушка идентифицирующая себя мущиной-охфицером начинала так рьяно заигрывать с представителями медкомиссии, что им проще было отправить её дамбить Чад и Эритрею.
В Чад и Эритрею брали лише після прохождения гінеколога.
Часи ті були давно, а звичка у Хотаба лишилась.
Додано: Пон 22 вер, 2025 22:14
Hotab написав:UA
Не знаю, коли я регулярно проходив комісії здається в Києві ще АТБ не було.
Це ж не принципово що було. Складнощі у нарколога з чим були у тебе? Проблеми завжди запамʼятовуються, я їх у нарколога не памʼятаю. А тебе на чому «рубали»? Руки тряслись? Слюни по підборіддю? Дропінг в штани? Як вирішував? Звично, хабарем?
Питали - ти скільки на грудь візьмеш?
- відповідав 210 середнім хватом
Додано: Пон 22 вер, 2025 22:16
UA написав: Hotab написав:UA
Не знаю, коли я регулярно проходив комісії здається в Києві ще АТБ не було.
Це ж не принципово що було. Складнощі у нарколога з чим були у тебе? Проблеми завжди запамʼятовуються, я їх у нарколога не памʼятаю. А тебе на чому «рубали»? Руки тряслись? Слюни по підборіддю? Дропінг в штани? Як вирішував? Звично, хабарем?
Питали - ти скільки на грудь візьмеш?
- відповідав 210 середнім хватом
210 на грудь - це коли тобі барабашов сів на обличчя?
