Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект № 3860.
Дивися повний текст Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом з паспортами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:39
Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом з паспортами.
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:39
Мне вот некоторые отправляют письма и отправляют, а они на электронку и не приходят.
И кому то будет пофиг на это. Незнание законов и тд.
Додано: Вів 16 лис, 2021 20:49
На такой ящик ведь СПАМ будет идти рекой Официальные письма в этом потоке СПАМА скорее всего будет тяжело найти...
Додано: Вів 16 лис, 2021 22:41
Re: Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом.
Интернет, пк тоже будут автоматически выдавать?
Додано: Вів 16 лис, 2021 23:28
Додано: Сер 17 лис, 2021 02:04
Ну во первых. Скорее всего какая то всратая электронная гос почта будет работать так же "качественно" как и Укрпочта . И вообще всегда есть вероятность сбоя. Но на это власти все равно. Во вторых не у всех есть компы и телефоны. Многие ими пользоваться не умеют. Я так понимаю независимо есть у тебя адрес или нет его присвоят в итоге всем гражданам и будут туда слать все письма счастья? Класно придумали. Просто надо понимать что в стране в которой закон выполняеться вроде как виртуально ( тоесть никак) в конце концов и власть будут воспринимать виртуально относясь к ней как к игре например
Додано: Сер 17 лис, 2021 08:42
Поддерживаю. Вообще считаю что передача данных в интернет должна быть возможна только через авторизацию пользователя.
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:00
Re: Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом.
коли пошта стає раритетом і переходять на вайбери та інше, держава вирішила усіх опоштарити
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:54
Дик є ж вже офіційна пошта: інн@mail.gov.ua
І хто нею користується?
Чи тепер буде інша "офіційна пошта"?
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:58
|