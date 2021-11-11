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Кабмін змінив умови
призначення субсидій

Кабмін змінив умови призначення субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:05

Кабмін змінив умови призначення субсидій

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався про нові умови надання житлових субсидій.

Дивися повний текст Кабмін змінив умови призначення субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:05

"если в собственности есть самодельное транспортное средство или мотоцикл стоимостью менее четырех минимальных заработных плат, которым менее 5 лет",....даже как-то не смешно.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:59

  rapyd777 написав:"если в собственности есть самодельное транспортное средство или мотоцикл стоимостью менее четырех минимальных заработных плат, которым менее 5 лет",....даже как-то не смешно.

Цинично звучит, не правда ли?
https://news.finance.ua/ua/news/-/49096 ... krayintsiv

https://news.finance.ua/ua/news/-/50386 ... -derzhstat
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:54

Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався про нові умови надання житлових субсидій.

На данный момент 22.11.2021года - это оказалось всё пустой погремушкой
- "мультиком" для стада баранов.
Дабы не шли громить Великих Кормчих.(у которых закончилась эра нищеты)
Kudrjavuy
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