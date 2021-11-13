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У Києві подорожчає проїзд:
разова поїздка в метро...

У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:40

  vitaliian написав:
  bugaychuk1979 написав:.... погані як ви бачите прохід в метро в день два рази 40 грн на 22 дні = 880 грн якщо мінімальна зп 6000 грн комуналка 2500 грн і на про життя 3000 грн ???????? ЯК

Ничего страшного поднимут работодатели на 800 грн зарплаты, а кому не поднимут найдут работу возле дома. Это вы ещё пересадки не посчитали, в Киеве метро не везде есть, к нему ещё едут троллейбусом / трамваем с трои / борщаговки и других мест. Даже с окраин оболони едут к метро на другом транспорте.

можна простіше - проїзні квитки,
на з.п. тре ще податки,
а проїзні і нема податків, і можна списати в затрати/собівартість
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:14

  panzershreck1921 написав:Они там совсем рехнулись? Общественный транспорт (кроме метро) и так возит исключительно воздух и льготников - а при таких тарифах и оставшиеся платные пассажиры пересядут на маршрутки или авто. И хоть ты тыщу гривен поставь тариф - 1000*0=0!
З.Ы. Да, и эти утырки что-то там пыхтят про уменьшение заторов путем пересаживания людей на общественный транспорт?! Да кто вообще поедет на лоховозе, если на авто при таких тарифах будет просто дешевле?!
И кому теперь будут нужны эти выделенные полосы, которых намалевали по всему городу? Хотя они и так только мешали...

Виталя запретит маршрутки и будут ездить :D
unicdima
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