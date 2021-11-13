У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...

panzershreck1921 написав:

Они там совсем рехнулись? Общественный транспорт (кроме метро) и так возит исключительно воздух и льготников - а при таких тарифах и оставшиесяили авто. И хоть ты тыщу гривен поставь тариф - 1000*0=0!З.Ы. Да, и эти утырки что-то там пыхтят про уменьшение заторов путем пересаживания людей на общественный транспорт?! Да кто вообще поедет на лоховозе, если на авто при таких тарифах будет просто дешевле?!И кому теперь будут нужны эти выделенные полосы, которых намалевали по всему городу? Хотя они и так только мешали...