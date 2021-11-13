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У Києві подорожчає проїзд:
разова поїздка в метро...

У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:51

  vitaliian написав:Ваш стоматолог тоже лечит по удаленке?


у стоматолога (что хирурга, а тем более - ортодонта) расценки такие, что даже сотня гривен на проезд (несколькими видами транспорта, в оба конца) - на сумму счета особо не влияют! : )

А по поводу личного транспорта - ну ну, пишут, небось те, кто два раза в день в час пик НЕ ездит по мостам с выделенками под общественный транспорт (даже они - ЗАБИТЫ!)...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:55

BIGor
Исключительно опыт и то что вижу вокруг себя. Причём, хочу подчеркнуть, что речь идёт о полном доходе, а не только о белом. А то показывают ЗП в 15К, а ещё 30+ не показывают.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 08:03

  Amid написав:BIGor
Исключительно опыт и то что вижу вокруг себя. Причём, хочу подчеркнуть, что речь идёт о полном доходе, а не только о белом. А то показывают ЗП в 15К, а ещё 30+ не показывают.

1,6 куе средняя зарплата в Киеве? :mrgreen: Тогда чего миллионы наших граждан поехали батрачить по 12 часов 6 дней в неделю в Польшу на 1 куе? А не поехали в Киев? Я сам уехал из Киева - тут наверное очень классные заработки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 08:28

BIGor
Понятия не имею, почему они уехали. Может нужно уметь хоть что-то кроме как упаковывать коробки?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 08:38

  Amid написав:BIGor
Понятия не имею, почему они уехали. Может нужно уметь хоть что-то кроме как упаковывать коробки?

Потому что Ваши байки о средней зарплате в 1,6 куе в Киеве - выдумка.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 08:39

«Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами»

Плавали, знаем. В прошлом году пополнил "зеленую" карту метро на 50 поездок. Вскоре пришли пандемия, карантин и удаленка, в офис стал ездить редко. А в один прекрасный день мне дежурная на станции сказала, что свою карту я могу выбросить, этот тип карт уже не принимается и неиспользованные поездки не компенсируются. А на карте оставалось около 20 поездок.
Julio
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:23

Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...

А знизу -- стаття про зарплати :)
https://news.finance.ua/ua/news/-/50386 ... -derzhstat
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:26

  BIGor написав:
  Amid написав:BIGor
Понятия не имею, почему они уехали. Может нужно уметь хоть что-то кроме как упаковывать коробки?

Потому что Ваши байки о средней зарплате в 1,6 куе в Киеве - выдумка.


узкость мышления.
подобные типочки быстро меняют свое мнение когда речь заходит о найме сотрудников или водителя для себя любимого... там окажется что и 15000 грн отличная ЗП. 8)
задвигает что умный, а среднюю ЗП по городу посчитать не может. :mrgreen:
понятно что 1000-2000 долларов относительно небольшая зарплата, но она далеко не средняя. удивительно другое, люди поверили что членограй может управлять страной разумно, сейчас их пролечат суровой реальностью...
стоимость проезда, это только часть всеобщего подорожания и это еще люди платежки за отопление не получили.
Slon_Nosov
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