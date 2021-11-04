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Аналітики ICU прогнозують
гривні зміцнення

Аналітики ICU прогнозують гривні зміцнення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:24

Аналітики ICU прогнозують гривні зміцнення

Пропонуємо до обговорення:
Цього тижня експортери мають продавати валюту для розрахунків та сплати податків, і це може допомогти курсу гривні зміцнитися.

Дивися повний текст Аналітики ICU прогнозують гривні зміцнення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:24

вроде ж продавали все время как около 26 болталась, недоплатили штоле
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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