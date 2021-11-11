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В КМДА повідомили, скільки буде коштувати ремонт мосту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:47
Пропонуємо до обговорення:
У Києві аварійний міст Патона потребує термінового ремонту. У міській адміністрації кажуть, що ще навіть проектні роботи, які триватимуть мінімум рік, не розпочато. Вартість капітального ремонту моста попередньо оцінюють у 7 млрд грн.
Дивися повний текст В КМДА повідомили, скільки буде коштувати ремонт мосту Патона
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:47
Если предварительная цифра 7 то фактически "освоят",как минимум 25.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:05
Похоже, все мосты, кроме Кирпы, требуют ремонта.
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vodichka_matic
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