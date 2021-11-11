RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В КМДА повідомили, скільки
буде коштувати ремонт мосту...

В КМДА повідомили, скільки буде коштувати ремонт мосту...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:47

В КМДА повідомили, скільки буде коштувати ремонт мосту...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві аварійний міст Патона потребує термінового ремонту. У міській адміністрації кажуть, що ще навіть проектні роботи, які триватимуть мінімум рік, не розпочато. Вартість капітального ремонту моста попередньо оцінюють у 7 млрд грн.

Дивися повний текст В КМДА повідомили, скільки буде коштувати ремонт мосту Патона.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96250
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:47

Если предварительная цифра 7 то фактически "освоят",как минимум 25.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2499
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:05

Похоже, все мосты, кроме Кирпы, требуют ремонта.
vodichka_matic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 21.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Cris і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Накопичувальна пенсія: скільки доведеться відраховувати...
R2 » Вів 16 лис, 2021 14:03
2 112
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лис, 2021 14:09
change_pm
У Мінфіні відзвітували, скільки грошей вже витрачено на...
R2 » Вів 16 лис, 2021 12:24
2 74
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лис, 2021 12:31
_hunter
Обслуговування держборгу: скільки Україна має виплатити...
R2 » Чет 11 лис, 2021 14:06
1 348
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 01:28
kravzovandr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (669)
17.11.2021 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.