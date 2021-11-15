Міністерство закордонних справ України опублікувало інфографіку із переліком умов в'їзду до різних країн Європи.
Дивися повний текст МЗС роз’яснило умови в'їзду для українських туристів до різних країн Європи (інфографіка).
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Додано: Сер 17 лис, 2021 18:05
МЗС роз’яснило умови в'їзду для українських туристів до...
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Дивися повний текст МЗС роз’яснило умови в'їзду для українських туристів до різних країн Європи (інфографіка).
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:05
и карту влепили на которой трудно что-то разглядеть. Дайте ссылку на карту по которой можно что-то понять
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