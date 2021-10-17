На monobank поскаржилася його обурена клієнтка, у якої шахраї зняли з картки всі гроші.
Дивися повний текст У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лис, 2021 13:40
У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження.
Додано: Чет 18 лис, 2021 13:56
Шо вона меле, які підтвердження 300 грн в магазині?
За ніч у кого завгодно можна списати гроші, якщо ти засвітив данні карти, або паролі.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 43 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|