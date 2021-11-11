Пакет змін, який напрацьовано в межах законопроєкту №5600, має саме системний характер.
Дивися повний текст Еволюція оподаткування. Голова ДПС розповів, що змінить новий податковий законопроєкт.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:52
Еволюція оподаткування. Голова ДПС розповів, що змінить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Еволюція оподаткування. Голова ДПС розповів, що змінить новий податковий законопроєкт.
Додано: Чет 18 лис, 2021 16:53
та коли вже це припиниться??? щороку нові податкові закони... звичайному ФОПу нема коли працювати - треба вивчати законодавство та складати звіти, або віддавати більшість заробленого бухгалтеру....
справа не в тому, що ефективний бізнес має заробляти на все це, справа в тому, що немає можливості працювати МЕНШЕ, щоб забезпечувати необхідний мінімум доходу і приділяти більше часу рідним, дітям...
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