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Який вигляд має електронна
трудова книжка та де її...

Який вигляд має електронна трудова книжка та де її...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:27

Який вигляд має електронна трудова книжка та де її...

Пропонуємо до обговорення:
Електронна трудова книжка – це цифровий аналог паперової трудової книжки.

Дивися повний текст Який вигляд має електронна трудова книжка та де її шукати – пояснення Пенсійного фонду.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:27

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