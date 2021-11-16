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В Україні з 1 січня введуть
нові правила для ФОПів: що...

В Україні з 1 січня введуть нові правила для ФОПів: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:35

В Україні з 1 січня введуть нові правила для ФОПів: що...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня наступного року в Україні всі фізособи-підприємці, які працюють зі споживачами, повинні будуть встановити РРО.

Дивися повний текст В Україні з 1 січня введуть нові правила для ФОПів: що зміниться і на кого чекають великі штрафи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:35

Гетьманцев, человек своими руками не создавший ни одного рабочего места, загоняет экономику и средний класс в Украине ..... под стол ......... тв...рь
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:30

Проблема вже давно перезріла. Ініціатива однозначно правильна. Але механізм реалізації і практична реалізація…подивимось
З такими інтелектуалами при владі, будь-що можна провалити, навіть корисні речі
apyvovar
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:02

с такими "улучшениями" проще закрыться и не работать вообще. И так прибыль копеечная, так еще навесьте дополнительные затраты.
gfa23
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:29

Эпицентры апплодируют стоя, слюна течет от предвкушения, что многие ФОПы закроются.
Трусы, носки, а также болты и гайки (и т.п.) на рынке теперь не купишь :?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:36

ми це вам вспомнимо на слідуючих виборах
ggl_inter
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