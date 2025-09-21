|
Через скільки років українці залишаться без пенсій —...
Додано: Сер 24 вер, 2025 23:31
Пропонуємо до обговорення:
Діюча солідарна пенсійна система України працює за принципом фінансової піраміди й приречена на поступове згортання. У випадку, якщо не буде проведено реальних реформ, українці ризикують залишитися без пенсій вже за 10−15 років.
Дивися повний текст Через скільки років українці залишаться без пенсій — думка економіста
-
Додано: Сер 24 вер, 2025 23:31
Нулевое решение - отменить и пенсии (соц. пособие, которое эксперт почему-то называет минимальной пенсией - это другое) и взносы в ПФ и пусть каждый вкладывает свои деньги куда хочет. Для этого и разрешать ничего не нужно - физикам покупать любые мировые ценные бумаги и другие активы уже давно можно. Но понятно, что это фантастика - хороших людей, сидящих на потоке этих взносов, обижать низя.
А чем так сакральны 10 лет? Почему не 5 или 25? Почему только этим людям государство обязано, а тем, кто помоложе, но тоже что-то платил в ПФ (а ведь половина ПФ и с других налогов финансируется, поэтому по факту в него отстёгивает каждый, кто платит, например, НДС) - нет?
-
Додано: Сер 24 вер, 2025 23:59
moveton написав:
Нулевое решение - отменить и пенсии (соц. пособие, которое эксперт почему-то называет минимальной пенсией - это другое) и взносы в ПФ и пусть каждый вкладывает свои деньги куда хочет.
Это со всех сторон плохое решение. Если так сделать, то 95% населения подойдёт к пенсионному возрасту без каких-либо накоплений. 80% из них накопить не позволит психология и характер, а оставшимся 20% -- бизнес, который радостно ухватится за возможность не платить. Или кто-то думает, что если сейчас отменить сбор в пенсионный фонд, то работодатели радостно выдадут эту сумму работникам в виде прибавки к зарплате? И что потом делать со всеми этими людьми? Выкидывать на помойку?
С другой стороны, люди платили всю жизнь деньги в этот пенсионный фонд, а теперь просто сказать им, что всем спасибо, и дальше каждый сам за себя?
А более-менее правильное решение было бы сборы в обязательный пенсионный фонд сделать такими, чтобы человек в среднем сам себе обеспечил необходимый минимум пенсии, который ему позволит не обращаться к государству за пособием (точнее не позволит обращаться за таким пособием, имея этот доход). Для всех одинаковый. А дальше - действительно каждый пусть сам решает, достаточно ли ему этого минимума, или надо себе ещё какие-то дополнительные финансы предусмотреть.
-
Додано: Чет 25 вер, 2025 01:18
M-Audio написав:
Или кто-то думает, что если сейчас отменить сбор в пенсионный фонд, то работодатели радостно выдадут эту сумму работникам в виде прибавки к зарплате?
Это не так уж фантастично, как кажется. Понятно, что автоматически так тотально не произойдёт, но у бизнеса появятся деньги и если он заинтересован в работниках, то почему бы ему не выдать их в виде ЗП для привлечения этих самых работников? Вроде ж спору нет, что частники экономически эффективней государства. Почему вдруг обескровливание бизнеса в пользу ПФ - это исключение? Более того, такой переход - это просто возврат к тому, как человечество жило всегда за исключением последнего века, поэтому точно известно, что это естественная рабочая схема, а вот массовые пенсии похоже, что не очень. Конечно, может за сотню лет человечество и отупело и без мудрого государства на старости не проживёт, но мне всё таки в это не верится.
M-Audio написав:
И что потом делать со всеми этими людьми? Выкидывать на помойку?
А я поэтому и специально упомянул пособие. Именно на пособие, а не на "минимальную пенсию". Потому, что пенсия выплачивается за заслуги, а пособие просто из гуманности и только нищим. Тут опять таки изобретать ничего не надо: это пособие (в народе "социальная пенсия") уже есть даже, как работающий механизм и его выплаты и контроля, что сильно богатые не получат (про реальное качество этого контроля не будем).
M-Audio написав:
С другой стороны, люди платили всю жизнь деньги в этот пенсионный фонд, а теперь просто сказать им, что всем спасибо, и дальше каждый сам за себя?
Это вторая половина моего поста
Вообще никак не связана с нумерованными вариантами потому, что этот вопрос одинаков при любом демонтировании полностью солидарной системы. Можно и честно сказать: да, вы кормили текущих пенсионеров, спасибо вам за это, свободны! Можно придумать какие-то компенсации в зависимости от уже сделаных взносов. Вон, эксперт, как я понял, предлагает тем, кому на пенсию в ближайшие 10 лет, чего-то компенсировать, а остальным и эти 10 лет платить в ПФ и потом получить за всё "спасибо". Тут любой вариант одинаково плох, поэтому мне и любопытно было чем обусловлены именно 10 лет, раз уж из конкретики предложений хоть это названо.
M-Audio написав:
А более-менее правильное решение было бы сборы в обязательный пенсионный фонд сделать такими, чтобы человек в среднем сам себе обеспечил необходимый минимум пенсии, который ему позволит не обращаться к государству за пособием (точнее не позволит обращаться за таким пособием, имея этот доход). Для всех одинаковый. А дальше - действительно каждый пусть сам решает, достаточно ли ему этого минимума, или надо себе ещё какие-то дополнительные финансы предусмотреть.
Ну а зачем так усложнять-то? Я бы ещё понял, если бы было священной коровой, что ПФ финансируется только прямыми взносами его клиентов. Но ведь нет же. И так половина с прочих налогов. Ну так пусть пособия с этих самых прочих налогов и финансируются. Будет в бюджете страны явная статья "на пособия", которая заменит нынешнюю "на поддержание ПФ". Чем плохое упрощение системы поборов? Оно и в целом логичным кажется. IMHO, персонализированные взносы в ПФ имеют смысл исключительно тогда, когда как бы из них формируется персональная же пенсия. А пособие по ниществу на старости, как мы уже выяснили, это антипод пенсии - платится за то, что человек на старость откладывал мало. Такое только из колхозного общака и финансировать.
Додано: Чет 25 вер, 2025 10:11
moveton написав:
... и пусть каждый вкладывает свои деньги куда хочет. Для этого и разрешать ничего не нужно - физикам покупать любые мировые ценные бумаги и другие активы уже давно можно...
Ну вкладывал в валюту в кубышку и теперь не доказать их законность, так как у меня учет - в валюте по курсу на дату конвертации, а у фискалов и мониторинга - в гривнах, по текущему, значительно просевшему курсу!
О чем я, на примере: 20т.грн. сейчас - ок. 500 баксов по нынешнему курсу, а 20 лет назад - ок. 5000 баксов! И устраиваясь на работу согласовывал свою зарплату не в грн., а в баксах, пусть и выплачивалась она в грн. по текущему нбу курсу!
1
Додано: Чет 25 вер, 2025 10:29
Миша-клиент написав:
Ну вкладывал в валюту в кубышку и теперь не доказать их законность, так как у меня учет - в валюте по курсу на дату конвертации, а у фискалов и мониторинга - в гривнах, по текущему, значительно просевшему курсу!
Но поводом для лишения пособия такие накопления наверняка будут, так что эффект от них всё таки есть
