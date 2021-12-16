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В Україні з 1 січня введуть нові правила для ФОПів: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 лис, 2021 09:12
Уже давно треба було це робити. Треба конкурувати чесно, а то деякі ніяк не відвикнуть від фокусів
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espanol
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Додано: Суб 20 лис, 2021 19:20
Я как ФОП всячески поддерживаю эти изменения.
Крайне правильная и нужная система контроля!!!
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hno3
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Додано: Суб 20 лис, 2021 21:04
hno3 написав:Я как ФОП всячески поддерживаю эти изменения.
Крайне правильная и нужная система контроля!!!
Особенно для маршрутчиков
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GALeon
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Додано: Нед 21 лис, 2021 11:55
GALeon написав:
Особенно для маршрутчиков
В том числе,
карту приложил и прошел.Удобно.Выгодно для всех!
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hno3
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Додано: Нед 21 лис, 2021 12:05
apyvovar написав:
Проблема вже давно перезріла. Ініціатива однозначно правильна. Але механізм реалізації і практична реалізація…подивимось
З такими інтелектуалами при владі, будь-що можна провалити, навіть корисні речі
Я вначале скептично отнесся к "Дія", но сейчас очевидно что ею занимаются толковые ребята, поэтому шанс есть!
"Дія" и "Велике Будівництво" это то что у текущей власти очень круто получается
, всем остальным я крайне не доволен
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hno3
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Додано: Нед 21 лис, 2021 16:14
hno3 написав: GALeon написав:
...
карту приложил и прошел.Удобно.Выгодно для всех!
только не маршрутчикам, тогда плакать не смогут и обосновать очередное повышение
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GALeon
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Додано: Пон 20 гру, 2021 14:00
В феврале все таки кого то вынесут вперед ногами.
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p_a_l
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