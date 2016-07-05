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Конкурс від Finance.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:32

Конкурс від Finance.ua

Гроші – важливий супутник у житті кожної людини. Хтось заробляє їх достатньо. Хтось більше любить їх витрачати. А комусь грошей завжди мало. Але кожного з нас об’єднує одне – колись ми заробили свої перші гроші! Звісно, у кожного з нас залишилися про це спогади. У когось райдужні (і вони часто дають поштовх, мотивують), у когось непрості. Такого роду спогади є як у мільйонера, так і у того, хто заробляє «мінімалку».

Finance.ua, як портал про особисті фінанси, має невелику мрію! Ми дуже хочемо, щоб про вашу унікальну історію дізналися якомога більше людей. 💪 можливо, для когось вона стане стимулом, наукою, а комусь просто зігріє душу.

Розкажіть про свій перший заробіток у коментарі під цією новиною. Поділіться, що доводилося робити? В якому віці ви почали заробляти, і чи багато? Чи вчасно вам платили і чи не намагалися обдурити? І найприємніше – на що ви витратили перші зароблені гроші і чому?

Наприклад, один із співробітників нашої компанії з відділу продажів у 15 років починав з того, що розносив газети по під’їздах. За один під’їзд тоді йому платили по 20 грн. Робота була досить непростою, з його слів, його часто лаяли жителі квартир у тих самих під’їздах. І навіть одного разу побили. Після цього він придумав невелику схему. Найняв кількох дітей молодшого віку, яким платив за один під’їзд по 10 грн. На діточок рука ні в кого не піднімалася, і співробітник залишався в прибутку. Більше того, він каже, що за виручені гроші після першого місяця роботи зводив дітей в Макдональдс. Ми йому віримо. =)

А ось першою роботою одного з наших редакторів стала посада офіціанта в 19 років. Тоді він підробляв в одному закладі на Троєщині (Київ), і в цей же час навчався на менеджера готельно-ресторанного бізнесу. Самі розумієте час і місце…

За перші чотири місяці в закладі на Троєщині йому встигли розбити голову, і не встигли виплатити зарплату. Наш майбутній співробітник набрався сміливості і пройшов просити законні за його працю гроші у власника вірменина. Після серйозної розмови по душах йому все ж виплатили 20 тис. гривень за 4 місяці праці.

Правда, після цього він зарікся працювати офіціантом і вирішив писати, відстоювати права інших в суспільстві. Можна сказати, його перша робота не лише загартувала, а й направила його до нас.

Поділіться і ви своєю історією в коментарі під цією новиною. Автори найцікавіших оповідань отримають від нас призи!

За перше місце віддамо в надійні руки 3 000 гривень і теплу фірмову толстовку, яка може зігрівати вас як під час і після заробітку грошей.

Друге місце – 2 000 гривень і фірмову чашку від Finance.ua.

І за бронзу готові віддати 1 000 грн і також фірмову чашку, яка разом з ароматною кавою або теплим чаєм допоможе своєму власнику пережити всі холоди і фінансові клопоти.

Ваші розповіді збираємо до 14 грудня, 16 грудня озвучимо переможців і відправляємо подарунки.

Діліться своїми історіями, і отримуйте призи від Finance.ua!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:57

Re: Конкурс від Finance.ua

Вже й 16 грудня минуло - і тиша... Чи мо 16.12.2022)?
jay2004
 
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