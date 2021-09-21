Конкурс від Finance.ua: розкажіть свою унікальну історію...

Додано: Сер 08 гру, 2021 14:59

Перші свої гроші я заробила у 12 років. Саме тоді разом із моєю 8,-річною подругою ми вирішили відкрити кіоск з різноманітними смаколиками) Допоміг нам її дідусь, який збудував таку собі халабуду з дощечок, шиферу та клейонки. Зі старих шпалер ми зробили вивіску, на якій червоним маркером написали "Корона") Тоді це була поширена назва, тож ми довго не думали)



Товар ми закуповували в іншому кіоску, розташованому недалеко від нашого дому. Це були популярні на той час кукурудзяні палички з сюрпризом, жуйки з кільцем по 10 коп (кільця ми собі забирали) продавали по 25 коп, чупа-чупси, батончики, льодяники. Звичайно ж, ми ставили націнку на все. Але, щоб не витрачати багато грошей, частину асортименту ми брали в садку. Як вам вишня на сірнику за 50 коп?) А сусіди купували, в черзі стояли. І навіть решту брати не хотіли) Підтримували наш бізнес) Яблука по гривні, шовковиця в стаканчику, агрус) – чого у нас тільки не було).



А ще ми продавали цигарки)) Брали ми їх у дідусів і потім їм же продавали)) Крутилися, як могли) Вистачило нас на тиждень, заробили ми тоді близько 400 грн) І були ну дужеееее щасливі)