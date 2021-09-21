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Конкурс від Finance.ua: розкажіть
свою унікальну історію...

Конкурс від Finance.ua: розкажіть свою унікальну історію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 18:13

нам з товаришем по 15 років, третій курс коледжу, грудень, скоро сесія. Товариш знайшов спільну мову з викладачем соціології, і вона дала нам електронний варіант всіх білетів на екзамен. І прийшла нам ідея на цьому заробити. Йду я купувати папір а5, чорнило для принтера, тай давай друкувати. Принтер і я не спали цілу ніч... Через кілька днів з тими книжками, як торгові агенти=), по гуртожитку через кімнату: "соціологія - 20 гривень", останні книги продавали вже й по 15 , аби продати, Продали все, заробили по стипендії, а на що гроші розійшлись вже й не згадаю...
not_tarik
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:07

Історія з сонячної Херсонщини. Краю де збирають врожаї найсмачніших кавунів. Саме на такому полі я заробив перші кошти. Мені було 14 років, літні канікули вже розпочались і було бажання заробити щоб купувати усе що забажається на омріяному відпочинку на Арабатській стрілці. Згадую жовтий автобус ПАЗ, який віз мене, друга і інших бажаючих з власноруч наточеною сапою до баштану) і згадую довгоочікуваний обід, який давав можливість смачно наїстися домашніми заготовками і відпочити від пекучого сонця. Заробив я тоді загалом десь до 60 грн, платили не кожного дня, а один раз в тиждень, в залежності від кількості прополених рядків. Був дуже радий що розрахувались. Тож на морі я пригощав свою родиною насінням, кукурудзою, пахлавою, бичками і маленькою, але дуже смачною креветкою). Маленькі історії створюють наше життя, усім успіхів.
sshyan24
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:57

Мой первый зароботок, как предпринимателя, был, работая учителем в школе, получая настоящую зарплату. Но она мне, как тому менту с пистолетом, что за зарплатой не приходил, была не нужна. Я организовала танцевальный кружок для учеников 1-9 классов, создала некую добровольную кассу на нужды. Сбор составлял всего 50 коп с человека за занятие, занятий было 3 раза в неделю, две группы детей по 15 человек. 10% шло на благотворительность - в помощь глухонемым, котороые в благодарность шили нам костюмы для выступлений. Выступали по окрестным селам, договаривались об оплате. 40% шло на разные потребности, остальные 50% я инвестировала в банки и $. Сегодня благодарна этому опыту, так как не работаю более 20 лет, продолжаю инвестировать, имею несколько источников ПД, считаюсь рантье, ну, и довольна жизнью! Чего и вам всем желаю.
slavdom555
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:59

Перші свої гроші я заробила у 12 років. Саме тоді разом із моєю 8,-річною подругою ми вирішили відкрити кіоск з різноманітними смаколиками) Допоміг нам її дідусь, який збудував таку собі халабуду з дощечок, шиферу та клейонки. Зі старих шпалер ми зробили вивіску, на якій червоним маркером написали "Корона") Тоді це була поширена назва, тож ми довго не думали)

Товар ми закуповували в іншому кіоску, розташованому недалеко від нашого дому. Це були популярні на той час кукурудзяні палички з сюрпризом, жуйки з кільцем по 10 коп (кільця ми собі забирали) продавали по 25 коп, чупа-чупси, батончики, льодяники. Звичайно ж, ми ставили націнку на все. Але, щоб не витрачати багато грошей, частину асортименту ми брали в садку. Як вам вишня на сірнику за 50 коп?) А сусіди купували, в черзі стояли. І навіть решту брати не хотіли) Підтримували наш бізнес) Яблука по гривні, шовковиця в стаканчику, агрус) – чого у нас тільки не було).

А ще ми продавали цигарки)) Брали ми їх у дідусів і потім їм же продавали)) Крутилися, як могли) Вистачило нас на тиждень, заробили ми тоді близько 400 грн) І були ну дужеееее щасливі)
savchuk7ira
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:21

Re: Конкурс від Finance.ua: розкажіть свою унікальну історію

на 2-му чи 3-му курсі ВУЗу літом пішов у контору мобільного звязку де зранку психолог піднімала нам настрій хороводами історіями та бредом де б ми хотіли відкрити свій майбутній магазин . Задача полягала в тому, щоб продавати сертифікати якби на знижку при підключенні на контракт до мобільного оператора ЮМС , на вулиці ( в полі) приставав до людей і продавав їм сертифікати для знижки на підключення до контаркту мобільного звязку за що обіцяли певний відсоток , а саме 100 грн (2005 рік) з одного контракту , людина мала прийти з цим сертифікатом і підключитися на доп угоду 2 роки , підключив пару чоловік зарплату не отримав, бо пішов геть, дуже тяжко на вулиці приставати до людей і їм щось продавати, отримав футболку.
чому розповів про це бо дуже запамяталося
yama
 
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