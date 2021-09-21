Конкурс від Finance.ua: розкажіть свою унікальну історію...

Додано: Суб 11 гру, 2021 12:16

Первые 100$ заработал после того как поехал в Москву ,( во время распада СССР) и там купил целую сумку разных канцтоваров Herlitz, ( по совету и контактам знакомого) привёз в Киев и ходил по гостиницам продавая все что привёз. В те времена офисы были в основном в гостиницах . Помню зашёл в гостиницу Спорт , стучусь в очередную комнату , выходит человек атлетического телосложения и говорит *тебе чего*? Говорю мол купите канцтовары . С недовольным видом приглашает меня в комнату. Думаю ну все, главное выйти оттуда. Открывай сумку, говорит. Жестким тоном , * мне вот это, это и это. * Сколько с меня ? Робко отвечаю мол 20$ Даёт мне 20$ и говорит * Ну я помог тебе? А теперь вали отсюда! * в следующий раз захожу в гостиниц Славутич сидит в офисе мужчина и женщина. Стучусь, захожу со словами купите своей коллеге пенальчик для канцтоваров к 8 марта а мужчина мне в ответ * я ей только что шубу купил за 2000$ а ты мне пенальчик впархиваешь! Ну а мой первый серьезный заработок был ещё интереснее. Прихожу в одну из киевских страховых ( я уже тогда торговал ещё и дорогими подарочными ручками Pelikan) . Показываю главбуху эти ручки а она восторженно , это же то что мне надо на подарки (взятки🙂) беру все!!! Ну тут я и заломил цену от души. Вообщем продав 5 дорогих ручек за день заработал около 700$ . По тем временам это состояние. Тут же говорю своей девушке что я заработал 700$ давай быстро поженимся пока мы их не потратили . Через пару месяцев сыграли свадьбу в студенческом городке!