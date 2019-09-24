RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Банковские
карты для детей

Finance.ua: Банковские карты для детей
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:18

Finance.ua: Банковские карты для детей

Пропонуємо до обговорення:
Самые интересные предложения на рынке, по версии Finance.ua
Финансовая грамотность – то, чем стоит начинать овладевать с самого детства. Если ребенок умеет грамотно распоряжаться своими карманными деньгами, правильно их распределять, серьезно к ним относиться, из него в будущем вырастет вполне успешный человек.

Дивися повний текст Банковские карты для детей
D2
 
Повідомлень: 147
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:18

Спасибо за материал, вижу, что с момента прошлого обзора таких банков стало больше)
kocherga
 
Повідомлень: 9
З нами з: 24.02.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 11:49

Re: Finance.ua: Банковские карты для детей

дякую за статтю, є над чим подумати
daraivankovna
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 18.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:38

  daraivankovna написав:дякую за статтю, є над чим подумати

в багатьох банках можна випустити додаткову карту на дитину. просто треба питати
Son of Sun
 
Повідомлень: 892
З нами з: 25.04.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Карты с кэшбэком 1 ... 24, 25, 26
D2 » Сер 02 вер, 2020 21:14
251 55862
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лис, 2021 12:47
Vorlon
Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося 1, 2, 3, 4
D2 » Вів 24 вер, 2019 17:25
37 12968
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 15:10
Gln_Vlrn
Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки 1, 2, 3, 4, 5
D2 » Сер 27 тра, 2020 12:09
47 12043
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лис, 2021 15:45
valya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.