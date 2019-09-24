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Finance.ua: Банковские карты для детей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:18
Пропонуємо до обговорення:
Самые интересные предложения на рынке, по версии Finance.ua
Финансовая грамотность – то, чем стоит начинать овладевать с самого детства. Если ребенок умеет грамотно распоряжаться своими карманными деньгами, правильно их распределять, серьезно к ним относиться, из него в будущем вырастет вполне успешный человек.
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D2
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:18
Спасибо за материал, вижу, что с момента прошлого обзора таких банков стало больше)
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kocherga
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Додано: Пон 22 лис, 2021 11:49
дякую за статтю, є над чим подумати
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daraivankovna
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Додано: Пон 22 лис, 2021 12:38
daraivankovna написав:
дякую за статтю, є над чим подумати
в багатьох банках можна випустити додаткову карту на дитину. просто треба питати
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Son of Sun
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Суб 13 лис, 2021 15:45
valya
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