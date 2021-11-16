Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду.
Дивися повний текст Тисячу гривень за вакцинацію не обкладатимуть податком при розрахунку субсидії — Шмигаль.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:16
Тисячу гривень за вакцинацію не обкладатимуть податком...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тисячу гривень за вакцинацію не обкладатимуть податком при розрахунку субсидії — Шмигаль.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:16
Так эту тысячу будут давать только своим? Выделяют ведь всего 6 млрд гривен, а вакцинированных намного больше.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:17
Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:25
Re: Тисячу гривень за вакцинацію не обкладатимуть податком..
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