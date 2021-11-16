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Тисячу гривень за вакцинацію
не обкладатимуть податком...

Тисячу гривень за вакцинацію не обкладатимуть податком...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:16

Тисячу гривень за вакцинацію не обкладатимуть податком...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду.

Дивися повний текст Тисячу гривень за вакцинацію не обкладатимуть податком при розрахунку субсидії — Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:16

Так эту тысячу будут давать только своим? Выделяют ведь всего 6 млрд гривен, а вакцинированных намного больше.
Ferox
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:17

  Ferox написав:Так эту тысячу будут давать только своим? Выделяют ведь всего 6 млрд гривен, а вакцинированных намного больше.

Учитывая, что ее сложно потратить, деньги еще останутся).
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:25

Re: Тисячу гривень за вакцинацію не обкладатимуть податком..

https://ua24ua.net/vaktsinatorskaya-100 ... -eksperti/
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Kudrjavuy
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