Середньостатистичний покупець готовий витратити на розпродаж Black Friday 3 700 гривень.
Дивися повний текст Скільки в середньому українці готові витрачати під час Black Friday — опитування.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 лис, 2021 21:28
Скільки в середньому українці готові витрачати під час...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки в середньому українці готові витрачати під час Black Friday — опитування.
Додано: Суб 20 лис, 2021 21:28
Если покупать не в Украине то очень даже неплохо, а у нас как обычно без лоха и жизнь у барыг плоха, реальные скидки у нас только на никому не нужный хлам
Додано: Нед 21 лис, 2021 07:54
Это в нашей стране пока не работает, если в целом. Скупать барахло? Деньги сегодня важнее.
Додано: Нед 21 лис, 2021 17:59
Недавно магазины отменили скидки и подняли цены, чтобы через неделю их опять опустить. По сути скидок нет, можно и без пятницы по этим ценам купить.
|