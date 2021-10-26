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Картка киянина: де отримати,
що вона дає і як правильно...

Картка киянина: де отримати, що вона дає і як правильно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:59

Картка киянина: де отримати, що вона дає і як правильно...

Пропонуємо до обговорення:
Муніципальна картка "Картка киянина " - це пластиковий носій, який одночасно є і платіжною системою, і зберігачем інформації.

Дивися повний текст Картка киянина: де отримати, що вона дає і як правильно користуватися.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:59

а еще обслуживание этой карты стоит 120 грн в год, раз уж начали за нее рассказывать.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:17

Как всегда все умалчивают

Как всегда Ощад сдирает деньги,чуть ли не за воздух.То что в других банках бесплатно,у них платно
nikiforenko_andreey
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