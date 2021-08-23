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У «Слузі народу» пообіцяли ще більше камер для фіксації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:00
Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом на основних магістралях українських доріг встановлять до двох тисяч відеокамер для автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
Дивися повний текст У «Слузі народу» пообіцяли ще більше камер для фіксації порушень на дорогах України
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R2
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Додано: Пон 22 лис, 2021 10:00
Другими словами правительству понравилось такое стремительное пополнение бюджета считай из воздуха, один раз инвестируй в камеру и максимум за неделю она окупится, где ещё найти столь выгодный бизнес..
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livs375
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Додано: Пон 22 лис, 2021 10:09
livs375 написав:
Другими словами правительству понравилось такое стремительное пополнение бюджета считай из воздуха, один раз инвестируй в камеру и максимум за неделю она окупится, где ещё найти столь выгодный бизнес..
Но ведь никто не заставляет нарушать.
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Kate0000
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Додано: Пон 22 лис, 2021 11:48
А ставить 90км практически на автобане это нормально?или в населённом пункте который исчез в 90х годах прошлого века ограничение до 50км тоже нормально?не всё так однозначно как кажется на первый взгляд...
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livs375
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Додано: Пон 22 лис, 2021 12:11
livs375 написав:
А ставить 90км практически на автобане это нормально?или в населённом пункте который исчез в 90х годах прошлого века ограничение до 50км тоже нормально?не всё так однозначно как кажется на первый взгляд...
и что, в этом исчезнувшем селе поставили камеру? а "практически автобан" хотя бы разделительную полосу между встречными потоками имеет? или все что без ям -- уже автобан?
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alter
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Додано: Пон 22 лис, 2021 12:14
livs375 написав:
ставить 90км практически на автобане это нормально?
Вы выезжали дальше Украины?
Хотя бы в какую-нибудь Болгарию.
Идеальное покрытие дороги, но ограничение в селе 50. И это 50, а не 50+20.
И таких примеров много.
Вам 110 не хватает на "почти автбане"?? Ничего, что там по одной полосе в каждую сторону? Как там обгонять,если навстречу вы 150 идете?
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Kate0000
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:00
Де відео із камер спостереження або бодікамер поліцейських із ДТП п'яного Трухіна? Чи камери потрібні тільки для фіксації правопорушень "пересічних"?
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NetSerpent
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:56
Каte0000
А разве между Украиной и ЕС имеется соглашение о признании административных нарушений?
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livs375
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Додано: Пон 22 лис, 2021 14:26
livs375 написав:
Каte0000
А разве между Украиной и ЕС имеется соглашение о признании административных нарушений?
Вопрос не понятен.
Речь о том, что является нарушением, а что нет. Или если вас нельзя наказать в Европе, то вы носитесь как хотите.
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Kate0000
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