У «Слузі народу» пообіцяли ще більше камер для фіксації...
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livs375 написав:Другими словами правительству понравилось такое стремительное пополнение бюджета считай из воздуха, один раз инвестируй в камеру и максимум за неделю она окупится, где ещё найти столь выгодный бизнес..
Но ведь никто не заставляет нарушать.
и владеть автомобилем тоже... неужели есть люди которые реально думают, что штрафы изобретают для заботы о населении?
livs375 написав:Другими словами правительству понравилось такое стремительное пополнение бюджета считай из воздуха, один раз инвестируй в камеру и максимум за неделю она окупится, где ещё найти столь выгодный бизнес..
Но ведь никто не заставляет нарушать.
и владеть автомобилем тоже... неужели есть люди которые реально думают, что штрафы изобретают для заботы о населении?
Смотря какого «населения». Если вы негодяй, нарушающий всюду,то точно не для вас. А если мама с коляской идет через нерегулируемый переход , так ей бы лучше чтоб в городе ездили не 120 км/час..