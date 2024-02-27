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У «Слузі народу» пообіцяли ще
більше камер для фіксації...

У «Слузі народу» пообіцяли ще більше камер для фіксації...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:36

akido

Краще так, ніж відсутність закону для всіх.
Загалом дивують відморозки, які проти мір по дотриманню правил дорожнього руху.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:40

  Nickoss1 написав:akido

Краще так, ніж відсутність закону для всіх.
Загалом дивують відморозки, які проти мір по дотриманню правил дорожнього руху.

Так это стандартная отмазка -- "пусть сначала ленин/путин/вообще фиг знает кто делать начнет, а уже когда-то потом, лет через 20 -- вы ко мне приходите" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 22:02

А рельно - смертей на дорогах стало БОЛЬШЕ! их камеры могут только набивать их карманы!
simku01
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 22:15

  simku01 написав:А рельно - смертей на дорогах стало БОЛЬШЕ! их камеры могут только набивать их карманы!

Не красиво обманывать.

https://hromadske.ua/posts/na-dorogah-z ... i-policiya
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 04:22

simku01 ,

Правда выглядит так.

https://hromadske.ua/posts/na-dorogah-z ... i-policiya
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 10:35

арахимия может снизить смертность на дорогах только путем общего сокращения количества населения в стране... :evil:
бизнесмены хреновы!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 10:40

  Kate0000 написав:
  livs375 написав:Другими словами правительству понравилось такое стремительное пополнение бюджета считай из воздуха, один раз инвестируй в камеру и максимум за неделю она окупится, где ещё найти столь выгодный бизнес..

Но ведь никто не заставляет нарушать.


и владеть автомобилем тоже...
неужели есть люди которые реально думают, что штрафы изобретают для заботы о населении?
:twisted:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:15

  Slon_Nosov написав:
  Kate0000 написав:
  livs375 написав:Другими словами правительству понравилось такое стремительное пополнение бюджета считай из воздуха, один раз инвестируй в камеру и максимум за неделю она окупится, где ещё найти столь выгодный бизнес..

Но ведь никто не заставляет нарушать.


и владеть автомобилем тоже...
неужели есть люди которые реально думают, что штрафы изобретают для заботы о населении?
:twisted:

Смотря какого «населения».
Если вы негодяй, нарушающий всюду,то точно не для вас.
А если мама с коляской идет через нерегулируемый переход , так ей бы лучше чтоб в городе ездили не 120 км/час..
Kate0000
 
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