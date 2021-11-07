RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уганда і Зімбабве обігнали
Україну: рейтинг країн за...

Уганда і Зімбабве обігнали Україну: рейтинг країн за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:13

Уганда і Зімбабве обігнали Україну: рейтинг країн за...

Пропонуємо до обговорення:
Країни Африки, такі як Уганда, Танзанія, Зімбабве та Кенія, обігнали Україну в рейтингу пенсійних накопичень.

Дивися повний текст Уганда і Зімбабве обігнали Україну: рейтинг країн за показником пенсійних накопичень (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96299
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:13

А звідки в Україні, при "солідарній системі" взагалі пенсійні накопичення?
Cris
 
Повідомлень: 1116
З нами з: 10.10.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:22

  Cris написав:А звідки в Україні, при "солідарній системі" взагалі пенсійні накопичення?


НПФ существуют уже давно в Украине.
antey718
 
Повідомлень: 702
З нами з: 03.08.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:23

  Cris написав:А звідки в Україні, при "солідарній системі" взагалі пенсійні накопичення?

Потому, собственно, Украина и в хвосте :lol:
Но для существования НПФ гос-поддержка не обязательна (что подтверждается чуть ли не 20-ти летним "стажем" некоторых контор)...
_hunter
 
Повідомлень: 5496
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 40 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль розповів, коли в Україну прибудуть кораблі з...
R2 » Сер 17 лис, 2021 09:02
2 137
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 14:09
asdasd
Понад 40 країн, серед який Україна, зобов’язались...
R2 » Нед 07 лис, 2021 22:49
2 301
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лис, 2021 11:03
anton_gms
Україну назвали найкращим IT-офшором для найму розробників
R2 » Нед 07 лис, 2021 11:57
3 356
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 лис, 2021 23:52
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2656)
22.11.2021 11:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.