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Збій сервера Tesla призвів до зупинки електрокарів по...
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:04
Пропонуємо до обговорення:
Через великий збій в роботі сервісу компанії Tesla у всьому світі електромобілі під час руху почали зупинятися, а деякі функції перестали працювати. Про це повідомляє Interestingengineering.
Дивися повний текст Збій сервера Tesla призвів до зупинки електрокарів по всьому світу
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:04
Це лише початок, потім і вірусня з`явиться. )))
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:58
Нафига такая машина если ее кто то левый может остановить?
Тотальный контроль все ближе и ближе.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 14:43
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Додано: Пон 22 лис, 2021 15:12
Новый чудный мир)
Вот теперь вопрос, моя машина мне не подконтрольна?
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Додано: Пон 22 лис, 2021 15:15
straponesa написав:
Новый чудный мир)
Вот теперь вопрос, моя машина мне не подконтрольна?
Ваша она лишь относительно. )
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