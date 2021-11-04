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Збій сервера Tesla призвів до зупинки електрокарів по...
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:04
Пропонуємо до обговорення:
Через великий збій в роботі сервісу компанії Tesla у всьому світі електромобілі під час руху почали зупинятися, а деякі функції перестали працювати. Про це повідомляє Interestingengineering.
Дивися повний текст Збій сервера Tesla призвів до зупинки електрокарів по всьому світу
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:04
Це лише початок, потім і вірусня з`явиться. )))
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:58
Нафига такая машина если ее кто то левый может остановить?
Тотальный контроль все ближе и ближе.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 14:43
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Додано: Пон 22 лис, 2021 15:12
Новый чудный мир)
Вот теперь вопрос, моя машина мне не подконтрольна?
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straponesa
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Додано: Пон 22 лис, 2021 15:15
straponesa написав:
Новый чудный мир)
Вот теперь вопрос, моя машина мне не подконтрольна?
Ваша она лишь относительно. )
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:18
без подключения через инет к серваку это чудо ездит не может?
в местах где нет инета надо толкать, до тех пор пока не затолкаешь в зону где есть инет?
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2germ2
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:40
Запустити дрон з великим круглим жовтим ліхтарем над трасою - всі тесли почнуть гальмувати))
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Додано: Пон 22 лис, 2021 17:30
2germ2 написав:
без подключения через инет к серваку это чудо ездит не может?
Прекрасно оно гоняет "без тырнетов". Некоторым просто влом брелок отдельно носить, открывают с огрызка, вот к таким пушной зверек и подкатился.
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Radon
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Додано: Пон 22 лис, 2021 17:44
Radon написав:
Прекрасно оно гоняет "без тырнетов". Некоторым просто влом брелок отдельно носить, открывают с огрызка, вот к таким пушной зверек и подкатился.
ничто не мешает загрузить обновление, которое заблокирует какие-то функции, в том числе и возможность ездить. Просто потому, что производителю так захотелось.
Но это фишка любых современных гаджетов и девайсов, которые имеют возможность обновляться через инет.
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Цитрин
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