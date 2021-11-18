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З початку листопада обсяг ОВДП у обігу зріс на 7,9 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:49
Пропонуємо до обговорення:
На відміну від нерезидентів, банки та юрособи активно нарощують свої ОВДП-портфелі: з початку місяця обсяг облігацій у власності фінустанов збільшився на 4,16 млрд гривень, тоді як вкладення бізнесу в держпапері протягом трьох тижнів зросли на 3,08 млрд грн.
Дивися повний текст З початку листопада обсяг ОВДП у обігу зріс на 7,9 млрд гривень – НБУ
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Додано: Пон 22 лис, 2021 18:50
Чи є відомості про обсяг облігацій внутрішньої державної позики, які перебувають у фізичних осіб?
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