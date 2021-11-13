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Поліція виписала понад 700
штрафів за відсутність...

Поліція виписала понад 700 штрафів за відсутність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 20:01

Поліція виписала понад 700 штрафів за відсутність...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші доходи, дізнався, що з 21 жовтня по 21 листопада поліцейські здійснили понад 91 тис. перевірок дотримання карантинних норм під час пасажирських перевезень. На порушників склали 704 адміністративні протоколи.

Дивися повний текст Поліція виписала понад 700 штрафів за відсутність COVID-документів. Найбільше порушень - на Київщині.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 20:01

ой, тяжко буде суддям це все розгрібати
Tamagoch
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