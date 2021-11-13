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Зростання бізнесу у найближчі
три роки очікують 76%...

Зростання бізнесу у найближчі три роки очікують 76%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 11:16

Зростання бізнесу у найближчі три роки очікують 76%...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 76% керівників очікують зростання своїх компаній.

Дивися повний текст Зростання бізнесу у найближчі три роки очікують 76% українських компаній – опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 11:16

Ожидать можно все. Не факт что как то получится вырасти.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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