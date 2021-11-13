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Зростання бізнесу у найближчі три роки очікують 76%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 лис, 2021 11:16
Пропонуємо до обговорення:
В Україні 76% керівників очікують зростання своїх компаній.
Дивися повний текст Зростання бізнесу у найближчі три роки очікують 76% українських компаній – опитування
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Додано: Вів 23 лис, 2021 11:16
Ожидать можно все. Не факт что как то получится вырасти.
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