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Подорожі українців до ЄС:
які нові обмеження почали...

Подорожі українців до ЄС: які нові обмеження почали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 21:50

Подорожі українців до ЄС: які нові обмеження почали...

Пропонуємо до обговорення:
У Європі вже почали з'являтися нові обмеження, які неможливо виконати в Україні.

Дивися повний текст Подорожі українців до ЄС: які нові обмеження почали запроваджувати країни Європи.
R2
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сразу видно что Польша и Италия не могут обойтись без заробитчан из Украины... ;)
Тракторист
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Модератори: Ірина_, Модератор

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