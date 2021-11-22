У Європі вже почали з'являтися нові обмеження, які неможливо виконати в Україні.
Дивися повний текст Подорожі українців до ЄС: які нові обмеження почали запроваджувати країни Європи.
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Додано: Вів 23 лис, 2021 21:50
Подорожі українців до ЄС: які нові обмеження почали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Подорожі українців до ЄС: які нові обмеження почали запроваджувати країни Європи.
Додано: Вів 23 лис, 2021 21:50
сразу видно что Польша и Италия не могут обойтись без заробитчан из Украины... ;)
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