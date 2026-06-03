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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3341334233433344 Додано: Вів 02 чер, 2026 20:01 Water написав: То ви мало де їздили.

То ви мало де їздили.

Розсмішили реально. Навіть приємно. Дякую. Розсмішили реально. Навіть приємно. Дякую. Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 чер, 2026 21:15, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 12142 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4371 раз. Подякували: 1573 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2026 20:04 akurt написав: Water написав: То ви мало де їздили.

То ви мало де їздили.

Розсмішили реально. Навіть приємно. Дякую.

Тільки в цьому році я був не тільки на середземноморському узбережжі Франції, на Атлантичному узбережжі Франції, але і в Іспанії.

Так що правда: досвід поїздок мав мене реально малий. Розсмішили реально. Навіть приємно. Дякую.Тільки в цьому році я був не тільки на середземноморському узбережжі Франції, на Атлантичному узбережжі Франції, але і в Іспанії.Так що правда: досвід поїздок мав мене реально малий.

Це мало де. Будете проїзжать Норвегію, або Швейцарію, обережно. Це мало де. Будете проїзжать Норвегію, або Швейцарію, обережно. Water Повідомлень: 4265 З нами з: 06.03.12 Подякував: 71 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2026 20:10 Ну, якийсь дивний діапазон: де та Норвегія, і де та Швейцарія.

В Норвегії не був і якось не тягне: не люблю холоди.

Люблю тепло. Сьогодні зривав вже стиглі абрикоси: жінка варить повидло, а я жую абрикоси прямо зараз. akurt

Повідомлень: 12142 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4371 раз. Подякували: 1573 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2026 20:15 відповідь rjkz: "зробив свій вибір" slonomag написав: rjkz написав: Условно, 100 куе каким-то образом перетащены " втруселях" от продажи квартиры (о чем, я уверен, айэрэс узнает сразу после внесения в реестр в Украине).

И вот, лежат " в тумбочке", но уже в америке, 100 куе.

И их надо потратить.

Сразу про кэшбек. Пусть в среднем он будет 3%. То есть, если допустить что 100 куе будут потрачены на повседневные расходы, то это 3 куе.

Внести без обоснований 100 куе и не иметь вопросов - невозможно. Условно, 100 куе каким-то образом перетащены " втруселях" от продажи квартиры (о чем, я уверен, айэрэс узнает сразу после внесения в реестр в Украине).И вот, лежат " в тумбочке", но уже в америке, 100 куе.И их надо потратить.Сразу про кэшбек. Пусть в среднем он будет 3%. То есть, если допустить что 100 куе будут потрачены на повседневные расходы, то это 3 куе.Внести без обоснований 100 куе и не иметь вопросов - невозможно.

А договор о продаже квартиры не является обоснованием? В Испании без проблем показываешь договор продажи и вносишь. Знакомые недавно продали квартиру в Киеве и внесли что-то около 150к на покупку недвиги тут.

Думаю в Америке оно должно так же работать.

Тут больше проблема с налогами. Их надо платить ) Обычно берется договор покупки, договор продажи, высчитывается разница, и если продал дороже, то будь добр заплати 20% с заработанного. Но то такое, те кто покупал в последние 10 лет, врядли сильно заработали с учетом падения цен из-за войны. А договор о продаже квартиры не является обоснованием? В Испании без проблем показываешь договор продажи и вносишь. Знакомые недавно продали квартиру в Киеве и внесли что-то около 150к на покупку недвиги тут.Думаю в Америке оно должно так же работать.Тут больше проблема с налогами. Их надо платить ) Обычно берется договор покупки, договор продажи, высчитывается разница, и если продал дороже, то будь добр заплати 20% с заработанного. Но то такое, те кто покупал в последние 10 лет, врядли сильно заработали с учетом падения цен из-за войны.

відповідь rjkz: "зробив свій вибір"

(подібний кейс, але навпаки)

відповідь rjkz: "зробив свій вибір"(подібний кейс, але навпаки) flyman

Повідомлень: 43015 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1646 раз. Подякували: 2886 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 08:30 кому в Румунію? кому в Румунію?

flyman

Повідомлень: 43015 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1646 раз. Подякували: 2886 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 08:39 Еміграція, заробітчанство



News from Turkey



Цікава інтрига зараз закручується в Туреччині: на території країни в силу наслідків війни опинилися десятки тисяч автівок української реєстрації.

Всі вони завезені легально, на дозволений Митним кодексом Туреччини термін в 2 роки.

Зрозуміло, що з лютого 2022 року термін 2 роки закінчився і Уряд Туреччини кожні 6 місяців продовжувало термін перебування таких авто.

Іх реєстрація відбувалася тільки в митниці за спрощеною процедурою: йшли на зустріч українцям .



Перший «дзвоник» пролунав влітку минулого року, коли продовження перебування було скасовано для тих авто, які було завезено до (!) початку війни: такі авто виїхали.

Другий дзвоник пролунав в листопаді 2025 року, коли було прийнято Рішення скасувати подальше продовження перебування для тих, кому вже продовжували не один раз та зобовʼязати українців вивезти авто до Нового року.



Буквально за тиждень до Нового року Уряд Туреччини - на прохання Посольства України (!) - попереду зима - продовжив «в останній раз» дозвіл до 30.06.26.



Ось вже червень. Скоро 30 червня… Що буде?

На прохання наших українців з діаспори в Туреччині я намагаюся отримувати більш-менш точну інформацію щодо долі тих авто.

Вчора звʼязувався з Митницею в Анталії: вони ще НЕ мають ніяких офіційних документів. За їх думкою Рішення надійде 20 червня.

Сьогодні отримав інсайдерську інформацію з Анкари: в Уряді розглядається варіант Рішення про чергове продовження на 6 місяців «у звʼязку із екскалацією подій в Україні» останніми днями.

Йде напружений переговорний процес. Цікаво, що Уряд Туреччини на боці українських автоволасників.

Але тільки Уряд. Проти виступає одна впливова урядова організація, про яку я не буду писати.

Але це не Митниця Туреччини…



Яка тут є альтернатива, якщо буде прийнято Рішення про виїзд майже всіх авто української реєстрації з Туреччини (мова про авто, з дня завезення яких вже давно пройшло 2 роки)?

Диявол як завжди, криється в деталях:

- ціна на авто в Туреччині приблизно в 2…2,5 рази вища за Україну і купувати, наприклад, KIA Sportage, який в Україні в салоні може коштувати 27 000$ - за 60 000$ - дуже боляче. Тим більше за ціною, вищою за 100 000$ (!) купувати Honda - майже самогубство (в Туреччині існує величезний податок на авто, який між іншим не заважає ніяк громадянам купувати да такими цінами нові автівки.)

- виїзд власника з авто до 30.06.26 та його повернення не вирішує проблему, оскільки для нового завезення авто згідно з Митним кодексом Туреччини треба, щоби іноземець на дату нового завезення прожив за межами країни 185 днів. І ці 185 днів авто не повинно перебувати в Туреччині. Тобто, виїхати з Туреччини повинен власник разом з авто (!) на термін 185 днів.

- вже зараз наші люди активно опановують Одеську область для оренди житла на 6 місяців та вивчають можливості прожити за межами Туреччини з 1.07.26 по 31.12.26.

Це може бути:

- 90 днів перебування в країнах Шенгенської угоди. Доволі лояльні ціни на житло, наприклад, в Болгарії (мої приятелі взяли в оренду 3-к квартиру в Бургасі за 450€) та Румунії (один з учасників нашого форуму орендує квартиру поблизу кордону з Україною за 400€). З країнами Шенгенської угоди межують інші країни: Сербія, Албания, Чорногорія та наша стара добра знайома - Молдова. Це плюс 90 днів…

Альтернатива: виїзд в Грузію - можна і на 1 рік (раніше безвізовий режим для українців був в 2 роки: скасували).



Звісно, для тих, хто працює стаціонарно в Туреччині, та має малих дітей, це клопітка витратна справа. Одночасно - цікава. В 2023 році 6 місяців мандрував країнами Європи наш українець з 3-ма (!) дітьми: працює віддалено. Де саме йому жити - не мало значення. В січні 2024 заїхав з родиною в Туреччину знову… покатався непогано, бо жінка народила вже в Туреччині 4-у дитину…



Якщо взяти калькулятор та порахувати, то виїзд власника з авто на 185 днів значно вигідніше, ніж заплатити вдвічі дорожче за купівлю авто в Туреччині… а якщо виїхати на авто без жінки та дітей - то ще більш цікаві мотивації…



Через 6 місяців відсутності зʼявиться можливість завезти авто української реєстрації на 2 роки (пенсіонерам на 4 роки) без розмитнення та будь-яких платежів…



А на більший термін в наш буремний час не варто і планувати… Востаннє редагувалось akurt в Сер 03 чер, 2026 08:47, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12142 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4371 раз. Подякували: 1573 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 08:46 akurt написав: Сьогодні зривав вже стиглі абрикоси: жінка варить повидло Сьогодні зривав вже стиглі абрикоси: жінка варить повидло Така ідилія((((

Схоже, що саморобне варення з абрикосів - буде вживатись разом з дешевим йогуртом і простроченими оселедцями? Така ідилія((((Схоже, що саморобне варення з абрикосів - буде вживатись разом з дешевим йогуртом і простроченими оселедцями? Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 чер, 2026 08:52, всього редагувалось 2 разів. Frant

Повідомлень: 23382 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1842 раз. Подякували: 2606 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 08:48 akurt написав: для тих, хто працює стаціонарно в Туреччині для тих, хто працює стаціонарно в Туреччині ким можуть працювати українські громадяни в Туреччині???? пане Акурт, вас заносить, як того Мюнхаузена! Пора писати казки для дорослих і дітей!



akurt написав: Скоро 30 червня… Що буде? Скоро 30 червня… Що буде?



Турки пострижуть і побриють лохів, як вони це робили багато-багато разів за останні сотні років.



пане акурт, а вас коли турки постригли і побрили в останній раз? Одяг і вашу стару "Хонду" - хоч залишили при вас? ким можуть працювати українські громадяни в Туреччині???? пане Акурт, вас заносить, як того Мюнхаузена! Пора писати казки для дорослих і дітей!Турки пострижуть і побриють лохів, як вони це робили багато-багато разів за останні сотні років.пане акурт, а вас коли турки постригли і побрили в останній раз? Одяг і вашу стару "Хонду" - хоч залишили при вас? Frant

Повідомлень: 23382 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1842 раз. Подякували: 2606 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 09:32 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Turkey



Цікава інтрига зараз закручується в Туреччині: на території країни в силу наслідків війни опинилися десятки тисяч автівок української реєстрації.

Всі вони завезені легально, на дозволений Митним кодексом Туреччини термін в 2 роки.

Зрозуміло, що з лютого 2022 року термін 2 роки закінчився і Уряд Туреччини кожні 6 місяців продовжувало термін перебування таких авто.

Іх реєстрація відбувалася тільки в митниці за спрощеною процедурою: йшли на зустріч українцям .



Перший «дзвоник» пролунав влітку минулого року, коли продовження перебування було скасовано для тих авто, які було завезено до (!) початку війни: такі авто виїхали.

Другий дзвоник пролунав в листопаді 2025 року, коли було прийнято Рішення скасувати подальше продовження перебування для тих, кому вже продовжували не один раз та зобовʼязати українців вивезти авто до Нового року.



Буквально за тиждень до Нового року Уряд Туреччини - на прохання Посольства України (!) - попереду зима - продовжив «в останній раз» дозвіл до 30.06.26.



Ось вже червень. Скоро 30 червня… Що буде?

На прохання наших українців з діаспори в Туреччині я намагаюся отримувати більш-менш точну інформацію щодо долі тих авто.

Вчора звʼязувався з Митницею в Анталії: вони ще НЕ мають ніяких офіційних документів. За їх думкою Рішення надійде 20 червня.

Сьогодні отримав інсайдерську інформацію з Анкари: в Уряді розглядається варіант Рішення про чергове продовження на 6 місяців «у звʼязку із екскалацією подій в Україні» останніми днями.

Йде напружений переговорний процес. Цікаво, що Уряд Туреччини на боці українських автоволасників.

Але тільки Уряд. Проти виступає одна впливова урядова організація, про яку я не буду писати.

Але це не Митниця Туреччини…



Яка тут є альтернатива, якщо буде прийнято Рішення про виїзд майже всіх авто української реєстрації з Туреччини (мова про авто, з дня завезення яких вже давно пройшло 2 роки)?

Диявол як завжди, криється в деталях:

- ціна на авто в Туреччині приблизно в 2…2,5 рази вища за Україну і купувати, наприклад, KIA Sportage, який в Україні в салоні може коштувати 27 000$ - за 60 000$ - дуже боляче. Тим більше за ціною, вищою за 100 000$ (!) купувати Honda - майже самогубство (в Туреччині існує величезний податок на авто, який між іншим не заважає ніяк громадянам купувати да такими цінами нові автівки.)

- виїзд власника з авто до 30.06.26 та його повернення не вирішує проблему, оскільки для нового завезення авто згідно з Митним кодексом Туреччини треба, щоби іноземець на дату нового завезення прожив за межами країни 185 днів. І ці 185 днів авто не повинно перебувати в Туреччині. Тобто, виїхати з Туреччини повинен власник разом з авто (!) на термін 185 днів.

- вже зараз наші люди активно опановують Одеську область для оренди житла на 6 місяців та вивчають можливості прожити за межами Туреччини з 1.07.26 по 31.12.26.

Це може бути:

- 90 днів перебування в країнах Шенгенської угоди. Доволі лояльні ціни на житло, наприклад, в Болгарії (мої приятелі взяли в оренду 3-к квартиру в Бургасі за 450€) та Румунії (один з учасників нашого форуму орендує квартиру поблизу кордону з Україною за 400€). З країнами Шенгенської угоди межують інші країни: Сербія, Албания, Чорногорія та наша стара добра знайома - Молдова. Це плюс 90 днів…

Альтернатива: виїзд в Грузію - можна і на 1 рік (раніше безвізовий режим для українців був в 2 роки: скасували).



Звісно, для тих, хто працює стаціонарно в Туреччині, та має малих дітей, це клопітка витратна справа. Одночасно - цікава. В 2023 році 6 місяців мандрував країнами Європи наш українець з 3-ма (!) дітьми: працює віддалено. Де саме йому жити - не мало значення. В січні 2024 заїхав з родиною в Туреччину знову… покатався непогано, бо жінка народила вже в Туреччині 4-у дитину…



Якщо взяти калькулятор та порахувати, то виїзд власника з авто на 185 днів значно вигідніше, ніж заплатити вдвічі дорожче за купівлю авто в Туреччині… а якщо виїхати на авто без жінки та дітей - то ще більш цікаві мотивації…



Через 6 місяців відсутності зʼявиться можливість завезти авто української реєстрації на 2 роки (пенсіонерам на 4 роки) без розмитнення та будь-яких платежів…



А на більший термін в наш буремний час не варто і планувати… News from TurkeyЦікава інтрига зараз закручується в Туреччині: на території країни в силу наслідків війни опинилися десятки тисяч автівок української реєстрації.Всі вони завезені легально, на дозволений Митним кодексом Туреччини термін в 2 роки.Зрозуміло, що з лютого 2022 року термін 2 роки закінчився і Уряд Туреччини кожні 6 місяців продовжувало термін перебування таких авто.Іх реєстрація відбувалася тільки в митниці за спрощеною процедурою:Перший «дзвоник» пролунав влітку минулого року, коли продовження перебування було скасовано для тих авто, які було завезено до (!) початку війни: такі авто виїхали.Другий дзвоник пролунав в листопаді 2025 року, коли було прийнято Рішення скасувати подальше продовження перебування для тих, кому вже продовжували не один раз та зобовʼязати українців вивезти авто до Нового року.Буквально за тиждень до Нового року Уряд Туреччини - на прохання Посольства України (!) - попереду зима - продовжив «в останній раз» дозвіл до 30.06.26.Ось вже червень. Скоро 30 червня… Що буде?На прохання наших українців з діаспори в Туреччині я намагаюся отримувати більш-менш точну інформацію щодо долі тих авто.Вчора звʼязувався з Митницею в Анталії: вони ще НЕ мають ніяких офіційних документів. За їх думкою Рішення надійде 20 червня.Сьогодні отримав інсайдерську інформацію з Анкари: в Уряді розглядається варіант Рішення про чергове продовження на 6 місяців «у звʼязку із екскалацією подій в Україні» останніми днями.Йде напружений переговорний процес. Цікаво, що Уряд Туреччини на боці українських автоволасників.Але тільки Уряд. Проти виступає одна впливова урядова організація, про яку я не буду писати.Але це не Митниця Туреччини…Яка тут є альтернатива, якщо буде прийнято Рішення про виїзд майже всіх авто української реєстрації з Туреччини (мова про авто, з дня завезення яких вже давно пройшло 2 роки)?Диявол як завжди, криється в деталях:- ціна на авто в Туреччині приблизно в 2…2,5 рази вища за Україну і купувати, наприклад, KIA Sportage, який в Україні в салоні може коштувати 27 000$ - за 60 000$ - дуже боляче. Тим більше за ціною, вищою за 100 000$ (!) купувати Honda - майже самогубство (в Туреччині існує величезний податок на авто, який між іншим не заважає ніяк громадянам купувати да такими цінами нові автівки.)- виїзд власника з авто до 30.06.26 та його повернення не вирішує проблему, оскільки для нового завезення авто згідно з Митним кодексом Туреччини треба, щоби іноземець на дату нового завезення прожив за межами країни 185 днів. І ці 185 днів авто не повинно перебувати в Туреччині. Тобто, виїхати з Туреччини повинен власник разом з авто (!) на термін 185 днів.- вже зараз наші люди активно опановують Одеську область для оренди житла на 6 місяців та вивчають можливості прожити за межами Туреччини з 1.07.26 по 31.12.26.Це може бути:- 90 днів перебування в країнах Шенгенської угоди. Доволі лояльні ціни на житло, наприклад, в Болгарії (мої приятелі взяли в оренду 3-к квартиру в Бургасі за 450€) та Румунії (один з учасників нашого форуму орендує квартиру поблизу кордону з Україною за 400€). З країнами Шенгенської угоди межують інші країни: Сербія, Албания, Чорногорія та наша стара добра знайома - Молдова. Це плюс 90 днів…Альтернатива: виїзд в Грузію - можна і на 1 рік (раніше безвізовий режим для українців був в 2 роки: скасували).Звісно, для тих, хто працює стаціонарно в Туреччині, та має малих дітей, це клопітка витратна справа. Одночасно - цікава. В 2023 році 6 місяців мандрував країнами Європи наш українець з 3-ма (!) дітьми: працює віддалено. Де саме йому жити - не мало значення. В січні 2024 заїхав з родиною в Туреччину знову… покатався непогано, бо жінка народила вже в Туреччині 4-у дитину…Якщо взяти калькулятор та порахувати, то виїзд власника з авто на 185 днів значно вигідніше, ніж заплатити вдвічі дорожче за купівлю авто в Туреччині… а якщо виїхати на авто без жінки та дітей - то ще більш цікаві мотивації…Через 6 місяців відсутності зʼявиться можливість завезти авто української реєстрації на 2 роки (пенсіонерам на 4 роки) без розмитнення та будь-яких платежів…А на більший термін в наш буремний час не варто і планувати…

Тобто можуть продовжити, все ж таки? Якщо ні, то в виграші власники двох авто на сімʼю з двох людей. Поки їздять на машині чоловіка, машина дружини «під паром» за межами Туреччини. Далі міняємо. При озвучених ставках розмитнення це, напевно, має сенс. Тобто можуть продовжити, все ж таки? Якщо ні, то в виграші власники двох авто на сімʼю з двох людей. Поки їздять на машині чоловіка, машина дружини «під паром» за межами Туреччини. Далі міняємо. При озвучених ставках розмитнення це, напевно, має сенс. gonchik74

Повідомлень: 1058 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 168 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 10:03 gonchik74 написав: Тобто можуть продовжити, все ж таки? Якщо ні, то в виграші власники двох авто на сімʼю з двох людей. Поки їздять на машині чоловіка, машина дружини «під паром» за межами Туреччини. Далі міняємо. При озвучених ставках розмитнення це, напевно, має сенс. Тобто можуть продовжити, все ж таки? Якщо ні, то в виграші власники двох авто на сімʼю з двох людей. Поки їздять на машині чоловіка, машина дружини «під паром» за межами Туреччини. Далі міняємо. При озвучених ставках розмитнення це, напевно, має сенс.

Неуважно читали те, що самі ж і процитували (я то не читаю самостійно, а лише якщо хтось процитує того Мюнхгаузена).

Якщо те, що написано, правда - то під паром має бути не тільки машина дружини, а й сама дружина:



виїзд власника з авто до 30.06.26 та його повернення не вирішує проблему, оскільки для нового завезення авто згідно з Митним кодексом Туреччини треба, щоби іноземець на дату нового завезення прожив за межами країни 185 днів. І ці 185 днів авто не повинно перебувати в Туреччині. Тобто, виїхати з Туреччини повинен власник разом з авто (!) на термін 185 днів.



Канада, США, Австралія, Туреччина - мінуси для імміграції.

А Швейцарія, хоч і дуже гарна, та он хоче провести референдум на обмеження кількості свого населення. Хто ще не встиг заїхати - треба поспішити. Бо буде хоч і гарна країна, але недоступна. І вони насправді великі молодці, що не йдуть на поводу у транснац корпорацій і інших зовнішніх політичних сил. Неуважно читали те, що самі ж і процитували (я то не читаю самостійно, а лише якщо хтось процитує того Мюнхгаузена).Якщо те, що написано, правда - то під паром має бути не тільки машина дружини, а й сама дружина:Канада, США, Австралія, Туреччина - мінуси для імміграції.А Швейцарія, хоч і дуже гарна, та он хоче провести референдум на обмеження кількості свого населення. Хто ще не встиг заїхати - треба поспішити. Бо буде хоч і гарна країна, але недоступна. І вони насправді великі молодці, що не йдуть на поводу у транснац корпорацій і інших зовнішніх політичних сил. won Повідомлень: 334 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3341334233433344 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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