Міністерство інфраструктури веде переговори з українськими авіакомпаніями про участь у програмі виплат у розмірі 1 тис. грн для вакцинованих проти COVID-19.
Дивися повний текст Тисяча для вакцинованих: уряд хоче долучити до програми авіаквитки.
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Додано: Сер 24 лис, 2021 09:23
Тисяча для вакцинованих: уряд хоче долучити до програми...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тисяча для вакцинованих: уряд хоче долучити до програми авіаквитки.
Додано: Сер 24 лис, 2021 09:38
Re: Тисяча для вакцинованих: уряд хоче долучити до програми.
"
механізм виділення грошей ще проробляють.
"
А це дивно...
У ОТП банку є картка tickets.ua
Кешбеки видають бонусами, які можна потратити лише на tickets.ua Квитки. Поізди, літаки... І багато інших.
Вже є механізм. Навіщо його "проробляти"?
Додано: Сер 24 лис, 2021 09:54
Страннный выбор. Много ли граждан могут позволить себе авиаперелеты ?
Додано: Сер 24 лис, 2021 10:08
У кого механизм есть? -- у ОТП банки? -- ну, ОК, а какое отношени банка к уряду имеет?
Додано: Сер 24 лис, 2021 10:48
Краще ніж нічого, тим більше вакцинація потрібна самій людині, а ця 1000 - це приємний бонус.
Я вакцинувався ще літом, як і більшість моїх колег та друзів, не заради грошей.
Додано: Сер 24 лис, 2021 11:13
Навесні всім потрібно буде робити бустер. Знову 1000 грн роздавати будуть? І так кожні 6-9 місяців?
Додано: Сер 24 лис, 2021 11:19
Бабушкам перелёты не нужны. Им бы крупы да подсолнечного масла.
Нет на вас Черновецкого, придумыватели. :)))
Додано: Сер 24 лис, 2021 11:55
Раз тысячу раздают на просвещение и путешествие то почему её нельзя использовать на АЗС? многие путешествуют машиной если что,хотя посидели,подумали что на тысячу с ценами на наших заправках далеко не уехать))
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