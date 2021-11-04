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Тисяча для вакцинованих: уряд
хоче долучити до програми...

Тисяча для вакцинованих: уряд хоче долучити до програми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 09:23

Тисяча для вакцинованих: уряд хоче долучити до програми...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури веде переговори з українськими авіакомпаніями про участь у програмі виплат у розмірі 1 тис. грн для вакцинованих проти COVID-19.

Дивися повний текст Тисяча для вакцинованих: уряд хоче долучити до програми авіаквитки.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 09:23

Лучше бы серого вещества себе добавили.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 09:38

Re: Тисяча для вакцинованих: уряд хоче долучити до програми.

"
механізм виділення грошей ще проробляють.
"

А це дивно...
У ОТП банку є картка tickets.ua
Кешбеки видають бонусами, які можна потратити лише на tickets.ua Квитки. Поізди, літаки... І багато інших.

Вже є механізм. Навіщо його "проробляти"?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 09:54

Страннный выбор. Много ли граждан могут позволить себе авиаперелеты ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 10:08

  Bobua написав:"
механізм виділення грошей ще проробляють.
"

А це дивно...
У ОТП банку є картка tickets.ua
Кешбеки видають бонусами, які можна потратити лише на tickets.ua Квитки. Поізди, літаки... І багато інших.

Вже є механізм. Навіщо його "проробляти"?

У кого механизм есть? -- у ОТП банки? -- ну, ОК, а какое отношени банка к уряду имеет?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 10:48

Краще ніж нічого, тим більше вакцинація потрібна самій людині, а ця 1000 - це приємний бонус.
Я вакцинувався ще літом, як і більшість моїх колег та друзів, не заради грошей.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 11:13

Навесні всім потрібно буде робити бустер. Знову 1000 грн роздавати будуть? І так кожні 6-9 місяців?
o_volvachev
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 11:19

Бабушкам перелёты не нужны. Им бы крупы да подсолнечного масла.
Нет на вас Черновецкого, придумыватели. :)))
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 11:55

Раз тысячу раздают на просвещение и путешествие то почему её нельзя использовать на АЗС? многие путешествуют машиной если что,хотя посидели,подумали что на тысячу с ценами на наших заправках далеко не уехать))
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 13:19

Добавляйте. Пусть люди улетают.
3x2x3x2
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