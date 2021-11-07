RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
СБУ запобігла незаконній
приватизації гідротехнічних...

СБУ запобігла незаконній приватизації гідротехнічних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 11:34

СБУ запобігла незаконній приватизації гідротехнічних...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники СБУ запобігли масштабній схемі незаконної приватизації у Києві та області. Зловмисник планував заволодіти гідротехнічними спорудами та земельними ділянками.

Дивися повний текст СБУ запобігла незаконній приватизації гідротехнічних споруд Київської області та столиці.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96363
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 11:34

Ха-ха, це не СБУ, а журналісти попередили
o_talavas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 19.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 14:01

Re: СБУ запобігла незаконній приватизації гідротехнічних...

Крищенко та Кличко там конечно ніпрічом. )
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2087
З нами з: 10.06.19
Подякував: 87 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 14:06

Re: СБУ запобігла незаконній приватизації гідротехнічних...

РыбальSkay?
В краю Курортном от косы Затоки летом прорыли канал между Будацким и морем сразу у дачи с вензелями Z на воротах 100 метров от https://reeff.club/ и 20 метров от http://www.chistiy-bereg.com.ua .Техника импортная,под патронатом "Велике буд1вництво".Всё честно.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6350
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1217 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
АМКУ розслідує законність приватизації заводу Більшовик...
R2 » Чет 18 лис, 2021 12:45
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лис, 2021 14:33
sena_2008atp
Дохід від приватизації: яку суму розраховували отримати,...
R2 » Нед 07 лис, 2021 09:05
1 153
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 лис, 2021 09:05
sena_2008atp
СБУ запобігла контрабанді цінної деревини до ЄС на 300...
R2 » П'ят 19 лют, 2021 11:11
1 114
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лют, 2021 11:11
ALexxxS

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.