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Україна створить гарантовані
потужності для імпорту газу...

Україна створить гарантовані потужності для імпорту газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 12:53

Україна створить гарантовані потужності для імпорту газу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС" у Facebook.

Дивися повний текст Україна створить гарантовані потужності для імпорту газу з Угорщини – «Оператор ГТС».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 12:53

Це буде гарантована віртуальна потужність
rapyd777
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 13:03

Re: Україна створить гарантовані потужності для імпорту газу

Поміняють одних неадекватів на інших.
lapay
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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