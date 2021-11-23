Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС" у Facebook.
Дивися повний текст Україна створить гарантовані потужності для імпорту газу з Угорщини – «Оператор ГТС».
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Додано: Сер 24 лис, 2021 12:53
Україна створить гарантовані потужності для імпорту газу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна створить гарантовані потужності для імпорту газу з Угорщини – «Оператор ГТС».
Додано: Сер 24 лис, 2021 13:03
Re: Україна створить гарантовані потужності для імпорту газу
Поміняють одних неадекватів на інших.
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