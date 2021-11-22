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Фізособи тримають на депозитах
понад 600 млрд грн, —...

Фізособи тримають на депозитах понад 600 млрд грн, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 13:24

Фізособи тримають на депозитах понад 600 млрд грн, —...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 листопада загальна сума вкладів фізосіб у банках-учасниках ФГВФО склала 629,36 млрд грн

Дивися повний текст Фізособи тримають на депозитах понад 600 млрд грн, — Фонд гарантування.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 14:13

2% вкладчиков разместили 389 млрд.грн. депозитов. Т.е. в 1,6 раза больше всех остальных 98% вкладчиков. Круто!!!
Остап Бендер был прав.
"Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много" (с).
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 17:10

  Omega написав:2% вкладчиков разместили 389 млрд.грн. депозитов. Т.е. в 1,6 раза больше всех остальных 98% вкладчиков. Круто!!!
Остап Бендер был прав.
"Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много" (с).

И что вас так удивляет, посмотрите под другим углом Киев и область сколько новостроек и какие машины ездят. Не в рюкзаках же носить бумагу нажитую непосильным трудом вот и хранят в банках да на депозитах.
tigr-uu
 
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