Станом на 1 листопада загальна сума вкладів фізосіб у банках-учасниках ФГВФО склала 629,36 млрд грн
Дивися повний текст Фізособи тримають на депозитах понад 600 млрд грн, — Фонд гарантування.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лис, 2021 13:24
Фізособи тримають на депозитах понад 600 млрд грн, —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фізособи тримають на депозитах понад 600 млрд грн, — Фонд гарантування.
Додано: Сер 24 лис, 2021 14:13
2% вкладчиков разместили 389 млрд.грн. депозитов. Т.е. в 1,6 раза больше всех остальных 98% вкладчиков. Круто!!!
Остап Бендер был прав.
"Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много" (с).
Додано: Сер 24 лис, 2021 17:10
И что вас так удивляет, посмотрите под другим углом Киев и область сколько новостроек и какие машины ездят. Не в рюкзаках же носить бумагу нажитую непосильным трудом вот и хранят в банках да на депозитах.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|